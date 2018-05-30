النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تقلص الوجهات المحظورة إلى 9 دول فقط.. تعرّف عليها

الإمارات بديلًا للبحرين في العبور.. وتوقعات بانتعاش

صدر قرار وزارة الداخلية السعودية بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: "جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021، علّقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأضاف المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من يوم الأحد 30 مايو 2021، مع التأكيد على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق مَن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتجه العديد من المقيمين الذين تلقوا اللقاح من الدول المتبقية في الحظر، إلى القدوم بالمرور عبر الإمارات وليس مملكة البحرين -كما كان في السابق- خاصة بعد فتح القدوم من الإمارات، بناء على قرار وزارة الداخلية.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
المملكة تقلص الوجهات المحظورة إلى 9 دول فقط.. تعرّف عليها
سبق

صدر قرار وزارة الداخلية السعودية بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: "جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021، علّقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأضاف المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من يوم الأحد 30 مايو 2021، مع التأكيد على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق مَن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتجه العديد من المقيمين الذين تلقوا اللقاح من الدول المتبقية في الحظر، إلى القدوم بالمرور عبر الإمارات وليس مملكة البحرين -كما كان في السابق- خاصة بعد فتح القدوم من الإمارات، بناء على قرار وزارة الداخلية.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
06:19 PM

المملكة تقلص الوجهات المحظورة إلى 9 دول فقط.. تعرّف عليها

الإمارات بديلًا للبحرين في العبور.. وتوقعات بانتعاش

A A A
خالد خليل - الرياض
9
24,700

صدر قرار وزارة الداخلية السعودية بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: "جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021، علّقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأضاف المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من يوم الأحد 30 مايو 2021، مع التأكيد على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق مَن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتجه العديد من المقيمين الذين تلقوا اللقاح من الدول المتبقية في الحظر، إلى القدوم بالمرور عبر الإمارات وليس مملكة البحرين -كما كان في السابق- خاصة بعد فتح القدوم من الإمارات، بناء على قرار وزارة الداخلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة