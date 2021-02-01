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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

القيادة تعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته ووزيري الخارجية والنقل جراء إصابتهم بـ"كورونا"

خادم الحرمين: نعرب لكم عن أحر التعازي وأصدق المواساة راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه".

وفي برقية أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته ووزيري الخارجية والنقل جراء إصابتهم بـ"كورونا"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه".

وفي برقية أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:16 PM

القيادة تعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته ووزيري الخارجية والنقل جراء إصابتهم بـ"كورونا"

خادم الحرمين: نعرب لكم عن أحر التعازي وأصدق المواساة راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه".

وفي برقية أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه.

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