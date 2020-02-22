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السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب

مستشار سلطان عُمان زار جناح المملكة في المعرض

شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.

عمان سفير السعودية لدى عمان معرض مسقط الدولي للكتاب مسقط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب
سبق

شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:37 PM

السفير السعودى يشارك في حفل افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب

مستشار سلطان عُمان زار جناح المملكة في المعرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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شارك عيد الثقفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، في حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة مسقط برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

وزار سمو مستشار سلطان عُمان، إلى جانب السفير الثقفي، جناح السعودية في المعرض الذي نظمته الملحقية الثقافية بسلطنة عُمان بإشراف من الملحق الثقافي الدكتور عثمان القصير.

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