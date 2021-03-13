رحالة سعودي يروي قصة اختطافه في أدغال "أفريقيا"

"الدغفق" يتحدث خلال أمسية "الخدمات الاجتماعية"

كشف رحالة سعودي عن قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه أخيرًا.

وقال الرحالة المعروف بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية، في أمسية افتراضية نظمتها مؤخرًا إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل: الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق، وهو الأمر الذي دعاني مباشرة لإجراء اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع.

وأضاف: من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك.

وأردف: المملكة العربية السعودية مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها .

وأكد "الدغفق" أن زياراته التي تجاوزت الـ 175 دولة حول العالم لم تكن بهدف كسر رقم أو تحقيق رقم جديد، ولكنها جاءت بداعي حب الارتحال الذي يقود إلى هذا الأمر.

وعن فريق رحالة الجزيرة العربية، قال "الدغفق" إن محاولات تحويله إلى جمعية رسمية مستمرة، بعد الانتهاء من كافة الاشتراطات والأنظمة.

وعن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود، قال "الدغفق": المتحف يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.