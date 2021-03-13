النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

رحالة سعودي يروي قصة اختطافه في أدغال "أفريقيا"

"الدغفق" يتحدث خلال أمسية "الخدمات الاجتماعية"

كشف رحالة سعودي عن قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه أخيرًا.

وقال الرحالة المعروف بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية، في أمسية افتراضية نظمتها مؤخرًا إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل: الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق، وهو الأمر الذي دعاني مباشرة لإجراء اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع.

وأضاف: من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك.

وأردف: المملكة العربية السعودية مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها .

وأكد "الدغفق" أن زياراته التي تجاوزت الـ 175 دولة حول العالم لم تكن بهدف كسر رقم أو تحقيق رقم جديد، ولكنها جاءت بداعي حب الارتحال الذي يقود إلى هذا الأمر.

وعن فريق رحالة الجزيرة العربية، قال "الدغفق" إن محاولات تحويله إلى جمعية رسمية مستمرة، بعد الانتهاء من كافة الاشتراطات والأنظمة.

وعن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود، قال "الدغفق": المتحف يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رحالة سعودي يروي قصة اختطافه في أدغال "أفريقيا"
سبق

كشف رحالة سعودي عن قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه أخيرًا.

وقال الرحالة المعروف بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية، في أمسية افتراضية نظمتها مؤخرًا إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل: الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق، وهو الأمر الذي دعاني مباشرة لإجراء اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع.

وأضاف: من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك.

وأردف: المملكة العربية السعودية مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها .

وأكد "الدغفق" أن زياراته التي تجاوزت الـ 175 دولة حول العالم لم تكن بهدف كسر رقم أو تحقيق رقم جديد، ولكنها جاءت بداعي حب الارتحال الذي يقود إلى هذا الأمر.

وعن فريق رحالة الجزيرة العربية، قال "الدغفق" إن محاولات تحويله إلى جمعية رسمية مستمرة، بعد الانتهاء من كافة الاشتراطات والأنظمة.

وعن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود، قال "الدغفق": المتحف يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:33 PM

رحالة سعودي يروي قصة اختطافه في أدغال "أفريقيا"

"الدغفق" يتحدث خلال أمسية "الخدمات الاجتماعية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
1
2,482

كشف رحالة سعودي عن قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحه أخيرًا.

وقال الرحالة المعروف بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية، في أمسية افتراضية نظمتها مؤخرًا إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل: الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق، وهو الأمر الذي دعاني مباشرة لإجراء اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع.

وأضاف: من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك.

وأردف: المملكة العربية السعودية مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها .

وأكد "الدغفق" أن زياراته التي تجاوزت الـ 175 دولة حول العالم لم تكن بهدف كسر رقم أو تحقيق رقم جديد، ولكنها جاءت بداعي حب الارتحال الذي يقود إلى هذا الأمر.

وعن فريق رحالة الجزيرة العربية، قال "الدغفق" إن محاولات تحويله إلى جمعية رسمية مستمرة، بعد الانتهاء من كافة الاشتراطات والأنظمة.

وعن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود، قال "الدغفق": المتحف يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,009
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,340

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة