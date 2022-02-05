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أمانة جدة تُغلق محل حلويات شهير بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة

ضبط 50 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية.. ومواد غير صالحة

أغلقت أمانة محافظة جدة محل حلويات شهير، بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة.


وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق"، أنه "تم الإغلاق لمخالفات تم رصدها وهي: مخالفة النشاط حسب الرخصة (بيع حلويات)؛ بينما الواقع معمل حلويات، ووجود مستودع مواد غذائية خلف الموقع داخل سكن العمالة، كما تم رصد ورشة تجهيز قوالب أخشاب داخل سكن العمالة، ومخالفة أنظمة البيع؛ حيث يتم تجهيز كميات كبيرة من الكيك دون وضع تاريخ صلاحية، وتخزين عشوائي داخل المستودع، وسوء حفظ للمواد الغذائية الأولية، واستخدام علب قديمة من منتجات أخرى".


وأضاف: "كما تم ضبط 50 كيلو مواد غذائية أولية تدخل في التصنيع منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات في التجهيز غير صالحة، واستخدام مناشف غير صالحة في عمليات التنظيف، وترك البيض خارج الثلاجة، ووجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين حيث تكوّن الصدأ عليها من الخارج، وتخزين عشوائي للمعجنات داخل كرتون غير مخصص ومكشوف".

جدة.أمانة جدة معمل حلويات مستودع مواد غذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تُغلق محل حلويات شهير بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة محل حلويات شهير، بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة.


وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق"، أنه "تم الإغلاق لمخالفات تم رصدها وهي: مخالفة النشاط حسب الرخصة (بيع حلويات)؛ بينما الواقع معمل حلويات، ووجود مستودع مواد غذائية خلف الموقع داخل سكن العمالة، كما تم رصد ورشة تجهيز قوالب أخشاب داخل سكن العمالة، ومخالفة أنظمة البيع؛ حيث يتم تجهيز كميات كبيرة من الكيك دون وضع تاريخ صلاحية، وتخزين عشوائي داخل المستودع، وسوء حفظ للمواد الغذائية الأولية، واستخدام علب قديمة من منتجات أخرى".


وأضاف: "كما تم ضبط 50 كيلو مواد غذائية أولية تدخل في التصنيع منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات في التجهيز غير صالحة، واستخدام مناشف غير صالحة في عمليات التنظيف، وترك البيض خارج الثلاجة، ووجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين حيث تكوّن الصدأ عليها من الخارج، وتخزين عشوائي للمعجنات داخل كرتون غير مخصص ومكشوف".

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:58 PM

أمانة جدة تُغلق محل حلويات شهير بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة

ضبط 50 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية.. ومواد غير صالحة

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,203

أغلقت أمانة محافظة جدة محل حلويات شهير، بشمال المحافظة بعد رصد 12 مخالفة.


وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق"، أنه "تم الإغلاق لمخالفات تم رصدها وهي: مخالفة النشاط حسب الرخصة (بيع حلويات)؛ بينما الواقع معمل حلويات، ووجود مستودع مواد غذائية خلف الموقع داخل سكن العمالة، كما تم رصد ورشة تجهيز قوالب أخشاب داخل سكن العمالة، ومخالفة أنظمة البيع؛ حيث يتم تجهيز كميات كبيرة من الكيك دون وضع تاريخ صلاحية، وتخزين عشوائي داخل المستودع، وسوء حفظ للمواد الغذائية الأولية، واستخدام علب قديمة من منتجات أخرى".


وأضاف: "كما تم ضبط 50 كيلو مواد غذائية أولية تدخل في التصنيع منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات في التجهيز غير صالحة، واستخدام مناشف غير صالحة في عمليات التنظيف، وترك البيض خارج الثلاجة، ووجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين حيث تكوّن الصدأ عليها من الخارج، وتخزين عشوائي للمعجنات داخل كرتون غير مخصص ومكشوف".

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