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وزير الرياضة "الفيصل" يكافئ كل هلالي بـ 200 ألف ريال

نظير تحقيقهم اللقب الآسيوي الثامن

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الهلال قد حقق اللقب الآسيوي الثامن (الرابع بمسماه الجديد) الثلاثاء الماضي، أمام بوهانج الكوري الجنوبي بهدفي ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في نهائي دوري الأبطال 2021 والذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة "الفيصل" يكافئ كل هلالي بـ 200 ألف ريال
سبق

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الهلال قد حقق اللقب الآسيوي الثامن (الرابع بمسماه الجديد) الثلاثاء الماضي، أمام بوهانج الكوري الجنوبي بهدفي ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في نهائي دوري الأبطال 2021 والذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
03:25 PM

وزير الرياضة "الفيصل" يكافئ كل هلالي بـ 200 ألف ريال

نظير تحقيقهم اللقب الآسيوي الثامن

A A A
أحمد سرور - الرياض
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1,103

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الهلال قد حقق اللقب الآسيوي الثامن (الرابع بمسماه الجديد) الثلاثاء الماضي، أمام بوهانج الكوري الجنوبي بهدفي ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في نهائي دوري الأبطال 2021 والذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

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