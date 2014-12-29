النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها

الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على ملف ترشح السعودية لآسيا 2027

تناول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، والذي ضم استعدادات السعودية وقدرتها من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.
وأشار الملف السعودي إلى المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا، وهي الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها.
وجاءت العاصمة الرياض في الواجهة، بـ5 ملاعب بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.
فيما تم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

وركز الملف السعودي أيضاً على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت السعودية كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا 2027

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها
سبق

تناول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، والذي ضم استعدادات السعودية وقدرتها من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.
وأشار الملف السعودي إلى المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا، وهي الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها.
وجاءت العاصمة الرياض في الواجهة، بـ5 ملاعب بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.
فيما تم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

وركز الملف السعودي أيضاً على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت السعودية كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
07:46 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:20 PM

3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها

الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على ملف ترشح السعودية لآسيا 2027

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,250

تناول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، والذي ضم استعدادات السعودية وقدرتها من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.
وأشار الملف السعودي إلى المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا، وهي الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها.
وجاءت العاصمة الرياض في الواجهة، بـ5 ملاعب بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.
فيما تم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

وركز الملف السعودي أيضاً على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت السعودية كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة