بالصور.. "ملكة الشتاء الأوروبي" الثلج والشمس والحضارة في مكان واحد

الثانية عالمياً في أعداد السياح قبل الجائحة وفتحت أبوابها أمام المسافرين حول العالم

استطاعت دولة إسبانيا فتح أبوابها أمام المسافرين من كل أنحاء العالم بعد تطعيم أغلب السكان وخاصة المناطق السياحية الهامة.

وكان موسم سياحة الصيف مزدحماً فيها حتى وصل عدد الرحلات في أحد أهم وجهات السياحية بوسط البلاد إلى 20 رحلة جوية دولية في أهم مركز سياحي في المنطقة الواقعة جنوب البلاد.

وتعد إسبانيا "ملكة الشتاء الأوروبي"، وحسب الإجراءات الصحية تستقبل السياح والزوار الذين تم تطعيمهم بجرعتي لقاح معتمد من الهيئة الأوروبية الصحية وهي لقاح فايزر وموديرنا وأسترا زينيكا وجونسون، فضلا عن لقاحين صينيين مصرح بهما من قبل منظمة الصحة العالمية، سينوفارم وسينوفاك.

وإسبانيا ثاني أكبر مقصد عالمي للسياح بعد فرنسا إذ استقبلت 83.5 مليون سائح أجنبي في 2019 وتنتظر أن يصل عدد زوار البلاد في عام 2021 ما يلامس 50 مليون سائح والآن أصبح يمكن للسعوديين الملقحين بجرعتي لقاح معتمد دخول إسبانيا والتمتع بشمسها الشتوية.

ومن مدريد وكوستا ديل سول إلى جزر الكناري وملجا وغرناطة وغيرها من الوجهات الخيالية في إسبانيا تعمل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران والسفن السياحية بكل طاقاتها.

طقس الشتاء

يتميز وسط وشمال إسبانيا بشمس في الشتاء قلما تجدها في أي بلد أوروبي آخر وتصل درجة الحرارة في مدريد في شهر ديسمبر إلى 10 درجات وبرشلونة تكون 14 درجة.

وتشتهر إسبانيا بأن كل مكان فيها ينبض بالأنشطة السياحية؛ فهناك عروض الفلامنكو والمطاعم والتسوق ورياضة الثلج وسحر الأندلس وجزر الكناري وساحات إشبيلية المهلة، كما تعتبر إسبانيا ثاني أكثر المناطق الجبلية في أوروبا وجبال البرانس الكتالونية.

إشبيلية

المدينة العربية "إشبيلية" لوحة مذهلة للتاريخ العربي في إسبانيا ما بين القصور الكبرى والشوارع القديمة وسط حرارة ممتعة 18 درجة مئوية في ديسمبر ويناير وتاريخ إشبيلية العظيم من خلال المعالم المعمارية الشهيرة في المدينة.

مدريد

تتمتع العاصمة بدرجات حرارة في المتوسط 10 درجات مئوية بها متحف برادو المذهل ومتنزه ريتيرو الجميل والمتاجر القديمة وأسواق السلع المستعملة.

غرناطة

عاصمة الحضارة الإسلامية وجوهرة الأندلس حيث إنها تتميز بالعمارة الإسلامية المذهلة وتوفر الأنشطة الشتوية الأكثر إثارة، تمتلك قمم الجبال الثلجية في سييرا نيفادا وهي واحدة من وجهات التزلج الرئيسة بالإضافة الى قصر الحمراء والحمامات الساخنة.

برشلونة

توصف بالمدينة المتحركة وتعني النشيطة وتتميز بمعالم رائعة في الجمال مثل شارع الرامبلا واستاد كامب نو وهو ملعب فريق برشلونة.