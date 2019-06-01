النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. موفد "الإسلامية" بصربيا يؤم المصلين ليلة 27 في مشهد مهيب بحضور المفتي

الحضور فاق 100 ألف مصل بمدينة نوفي بازار.. والمفتي: شكرًا للمملكة

أمَّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة إلى جمهورية صربيا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي المصلين ليلة 27 من رمضان في ميدان الغازي عيسى بيك أكبر ميادين مدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا في مشهد مهيب وحضور كبير تجاوز عدد المصلين فيه الــ100 ألف مصل من صربيا والدول المجاورة، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، كما شهده مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش وجمع من قيادات العمل الإسلامي وعدد من المسؤولين، وتم نقل الصلاة عبر التلفزيون الرسمي وعدد من القنوات الفضائية.

وبعد نهاية صلاة التهجد والقيام، قدم مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش، شهادة شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في البوسنة والهرسك الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده المتواصلة ودعمه لمسلمي صربيا ومنها إيفاد الدكتور حمد الوهيبي ومشاركته المتميزة في إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنفيذ الوزارة عددٍ من المشروعات المتميزة.

ويواصل المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في عددٍ من الدول حول العالم تنظيم مجموعة من المناشط الدعوية في تلك الدول، إضافة إلى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. موفد "الإسلامية" بصربيا يؤم المصلين ليلة 27 في مشهد مهيب بحضور المفتي
سبق

أمَّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة إلى جمهورية صربيا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي المصلين ليلة 27 من رمضان في ميدان الغازي عيسى بيك أكبر ميادين مدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا في مشهد مهيب وحضور كبير تجاوز عدد المصلين فيه الــ100 ألف مصل من صربيا والدول المجاورة، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، كما شهده مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش وجمع من قيادات العمل الإسلامي وعدد من المسؤولين، وتم نقل الصلاة عبر التلفزيون الرسمي وعدد من القنوات الفضائية.

وبعد نهاية صلاة التهجد والقيام، قدم مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش، شهادة شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في البوسنة والهرسك الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده المتواصلة ودعمه لمسلمي صربيا ومنها إيفاد الدكتور حمد الوهيبي ومشاركته المتميزة في إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنفيذ الوزارة عددٍ من المشروعات المتميزة.

ويواصل المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في عددٍ من الدول حول العالم تنظيم مجموعة من المناشط الدعوية في تلك الدول، إضافة إلى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:48 PM

بالفيديو.. موفد "الإسلامية" بصربيا يؤم المصلين ليلة 27 في مشهد مهيب بحضور المفتي

الحضور فاق 100 ألف مصل بمدينة نوفي بازار.. والمفتي: شكرًا للمملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
13,324

أمَّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة إلى جمهورية صربيا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي المصلين ليلة 27 من رمضان في ميدان الغازي عيسى بيك أكبر ميادين مدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا في مشهد مهيب وحضور كبير تجاوز عدد المصلين فيه الــ100 ألف مصل من صربيا والدول المجاورة، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، كما شهده مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش وجمع من قيادات العمل الإسلامي وعدد من المسؤولين، وتم نقل الصلاة عبر التلفزيون الرسمي وعدد من القنوات الفضائية.

وبعد نهاية صلاة التهجد والقيام، قدم مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش، شهادة شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في البوسنة والهرسك الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده المتواصلة ودعمه لمسلمي صربيا ومنها إيفاد الدكتور حمد الوهيبي ومشاركته المتميزة في إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنفيذ الوزارة عددٍ من المشروعات المتميزة.

ويواصل المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في عددٍ من الدول حول العالم تنظيم مجموعة من المناشط الدعوية في تلك الدول، إضافة إلى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة