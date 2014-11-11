شاهد.. بلدية ينبع تغلق محلاً لبيع منتجات التبغ بسبب عدة مخالفات

كان يبيع "جراك" ومعسل مجهول المصدر

أغلقت بلدية محافظة ينبع، أحد محالّ بيع منتجات التبغ؛ بسبب وجود عدة مخالفات منها بيع الجراك، ومعسل مجهول المصدر، إضافة لعدة أنواع من التبغ مجهولة المصدر.

جاء ذلك في أثناء جولاتها وحملاتها الرقابية ممثلةً بوكالة البلدية للخدمات ‎قسم الأسواق، حيث تم ضبط وإتلاف أكثر من ١٥٠ كيلوجراماً من منتجات التبغ لأحد محالّ بيع منتجات التبغ في ‎المحافظة.

وتنوعت المخالفات من بيع جراك، ومعسل مجهول المصدر، وعدة أنواع من التبغ المستخدم بعدة استخدامات مجهولة المصدر، وصناعة يدوية، وكذلك عدد من أسطل الجلسرين ونكهات مجهولة المصدر.

وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أيّ مخالفة تتعلق بالصحة العامة على الرقم 940.