شاهد قبل الكارثة .. حفر خطيرة تهدّد الأطفال ومرتادي حديقة بشقراء

رصدتها "سبق" والأهالي يشكون غياب الرقابة: هل ينتظرون الضحية؟

ظل عددٌ من الحفر العميقة وبمساحات كبيرة يهدّد مرتادي حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قِبل الجهة المسؤولة والجهات الرقابية، وتُركت مكشوفة دون أيّ مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء.

في التفاصيل، قام أحد مقاولي المباني بعمل عدد من الحفر العميقة في حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، مشكلةً خطراً محدقاً بالأطفال ومرتادي الحديقة، إذ يتجاوز عمق الواحدة منها 4 أمتار، وبمساحات واسعة وكبيرة دون وضع أيّ حواجز أو لوحات لمنع سقوط الأطفال ومرتادي الحديقة فيها، رغم خطورتها وملاصقتها ألعاب الأطفال.

وطالب عدد من الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الحفر التي تهدّد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة، لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية تفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يروح ضحيتها أحد الأبرياء، ومتسائلين: هل ننتظر كارثة لتتحرك تلك الجهات وتقوم بعلاج وضع الحفر بعد فوات الأوان؟!

"سبق" تفاعلت مع بلاغات المواطنين، ووقفت على الموقع، ورصدت بعدستها تلك الحفر الخطرة.

يُذكر أن ملف "فتحات الصرف الصحي" أثار الانتباه قبل سنوات بعد أن لقي طفلٌ في الخامسة من عمره ووالده مصرعهما، إثر سقوط الطفل في خزان صرف صحي بجدة، ولحق به والده الذي حاول إنقاذه، وهي القضية التي لاقت تعاطفاً كبيراً من قِبل الشارع السعودي ووسائل الإعلام، وتمّ تناقلها على نطاقٍ واسع، فيما تبادلت الجهات المسؤولة التهم، وتمّ تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.