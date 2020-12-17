"السور" للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية فيصل السور، للمرتبة الحادية عشرة كبير مذيعين بالهيئة.
ويُعد الزميل فيصل من الكفاءات الإدارية المتميزة.
أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية فيصل السور، للمرتبة الحادية عشرة كبير مذيعين بالهيئة.
ويُعد الزميل فيصل من الكفاءات الإدارية المتميزة.
أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية فيصل السور، للمرتبة الحادية عشرة كبير مذيعين بالهيئة.
ويُعد الزميل فيصل من الكفاءات الإدارية المتميزة.
أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية فيصل السور، للمرتبة الحادية عشرة كبير مذيعين بالهيئة.
ويُعد الزميل فيصل من الكفاءات الإدارية المتميزة.