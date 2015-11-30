"موهبة": تأهل 24 موهوباً وموهوبة من "تعليم الليث" لأولمبياد إبداع 2021م على مستوى المملكة
بعد أن أنهت المؤسسة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل ٢٤ طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2021م)، والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة "موهبة" مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.
من جهته، زفّ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات للطلاب المتأهلين والطالبات المتأهلات، كما بارك لأسرهم ومدارسهم ذلك الإنجاز العلمي الكبير، مؤكداً حرص إدارة التعليم على تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على مجريات المسابقة، من خلال إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة عن بعد، وتعزيز أفكار الطلاب والطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم.
وأكد أن تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، وكافة المدارس وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشاريع، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.
والمتأهلون والمتأهلات هم:
الطلاب :
إبـراهيم عثمان بن إبراهيم آل زربان الغامـدي ( الليث مقررات )
"موهبة": تأهل 24 موهوباً وموهوبة من "تعليم الليث" لأولمبياد إبداع 2021م على مستوى المملكة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-30
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل ٢٤ طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2021م)، والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة "موهبة" مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.
من جهته، زفّ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات للطلاب المتأهلين والطالبات المتأهلات، كما بارك لأسرهم ومدارسهم ذلك الإنجاز العلمي الكبير، مؤكداً حرص إدارة التعليم على تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على مجريات المسابقة، من خلال إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة عن بعد، وتعزيز أفكار الطلاب والطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم.
وأكد أن تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، وكافة المدارس وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشاريع، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.
والمتأهلون والمتأهلات هم:
الطلاب :
إبـراهيم عثمان بن إبراهيم آل زربان الغامـدي ( الليث مقررات )
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل ٢٤ طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2021م)، والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة "موهبة" مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.
من جهته، زفّ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات للطلاب المتأهلين والطالبات المتأهلات، كما بارك لأسرهم ومدارسهم ذلك الإنجاز العلمي الكبير، مؤكداً حرص إدارة التعليم على تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على مجريات المسابقة، من خلال إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة عن بعد، وتعزيز أفكار الطلاب والطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم.
وأكد أن تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، وكافة المدارس وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشاريع، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.
والمتأهلون والمتأهلات هم:
الطلاب :
إبـراهيم عثمان بن إبراهيم آل زربان الغامـدي ( الليث مقررات )