النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى

استعاد أسلحة وذخيرة من المليشيا

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر مليشيا الحوثي المهاجِمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات أخرى متفرقة للمليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة، واثنين من الأطقم، وأسلحة متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر المليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر أن طيران التحالف استهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة، بجبهة الكسارة وقتل وأصاب العديد منها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر مليشيا الحوثي المهاجِمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات أخرى متفرقة للمليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة، واثنين من الأطقم، وأسلحة متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر المليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر أن طيران التحالف استهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة، بجبهة الكسارة وقتل وأصاب العديد منها.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
06:57 PM

الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى

استعاد أسلحة وذخيرة من المليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر مليشيا الحوثي المهاجِمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات أخرى متفرقة للمليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة، واثنين من الأطقم، وأسلحة متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر المليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر أن طيران التحالف استهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة، بجبهة الكسارة وقتل وأصاب العديد منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,640
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة