النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل": انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأميرة نورة غداً

قالت: يستمر لمدة 3 أيام بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية

أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، غداً ولمدة ثلاثة أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضمّ المعرض كذلك منصة تعرف بمبادرة شمل، التي تتعلق بتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إضافة إلى منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً، وأُقيمت في عددٍ من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأميرة نورة غداً
سبق

أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، غداً ولمدة ثلاثة أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضمّ المعرض كذلك منصة تعرف بمبادرة شمل، التي تتعلق بتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إضافة إلى منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً، وأُقيمت في عددٍ من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
02:07 PM

"العدل": انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأميرة نورة غداً

قالت: يستمر لمدة 3 أيام بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
29

أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، غداً ولمدة ثلاثة أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضمّ المعرض كذلك منصة تعرف بمبادرة شمل، التي تتعلق بتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إضافة إلى منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً، وأُقيمت في عددٍ من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة