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بهدفي "غريب " وحجازي في "ديربي جدة ".. الأهلي والاتحاد (حبايب)

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فرض الاتحاد التعادل الإيجابي أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض "رديف " ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة "، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف من قدم "البديل الذي حل لميتريتا المصاب " اللاعب عبد الرحمن غريب عند الدقيقة 24، إثر تسديدة من رأس الصندوق الاتحادي، استقرت داخل الشباك الاتحادية على يسار الحارس " غروهي ".

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 74 سدد لاعب الأهلي "البديل" سلطان مندش كرة قوية رائعة، لكن الأجمل كان تصدي حارس الاتحاد غروهي للكرة.

وتصدت العارضة الأهلاوية لرأسية فهد المولد الرائعة عند الدقيقة 74.

ووسط المحاولات الاتحادية لتعديل النتيجة، تمكن مدافع الاتحاد أحمد حجازي من إحراز هدف التعديل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 86.

بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 34 نقطة، وبقي الاتحاد رابعاً برصيد 29 نقطة.

الأهلي الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي "غريب " وحجازي في "ديربي جدة ".. الأهلي والاتحاد (حبايب)
سبق

فرض الاتحاد التعادل الإيجابي أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض "رديف " ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة "، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف من قدم "البديل الذي حل لميتريتا المصاب " اللاعب عبد الرحمن غريب عند الدقيقة 24، إثر تسديدة من رأس الصندوق الاتحادي، استقرت داخل الشباك الاتحادية على يسار الحارس " غروهي ".

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 74 سدد لاعب الأهلي "البديل" سلطان مندش كرة قوية رائعة، لكن الأجمل كان تصدي حارس الاتحاد غروهي للكرة.

وتصدت العارضة الأهلاوية لرأسية فهد المولد الرائعة عند الدقيقة 74.

ووسط المحاولات الاتحادية لتعديل النتيجة، تمكن مدافع الاتحاد أحمد حجازي من إحراز هدف التعديل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 86.

بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 34 نقطة، وبقي الاتحاد رابعاً برصيد 29 نقطة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:30 PM

بهدفي "غريب " وحجازي في "ديربي جدة ".. الأهلي والاتحاد (حبايب)

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
1,458

فرض الاتحاد التعادل الإيجابي أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض "رديف " ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة " الجوهرة المشعة "، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف من قدم "البديل الذي حل لميتريتا المصاب " اللاعب عبد الرحمن غريب عند الدقيقة 24، إثر تسديدة من رأس الصندوق الاتحادي، استقرت داخل الشباك الاتحادية على يسار الحارس " غروهي ".

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 74 سدد لاعب الأهلي "البديل" سلطان مندش كرة قوية رائعة، لكن الأجمل كان تصدي حارس الاتحاد غروهي للكرة.

وتصدت العارضة الأهلاوية لرأسية فهد المولد الرائعة عند الدقيقة 74.

ووسط المحاولات الاتحادية لتعديل النتيجة، تمكن مدافع الاتحاد أحمد حجازي من إحراز هدف التعديل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 86.

بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 34 نقطة، وبقي الاتحاد رابعاً برصيد 29 نقطة.

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