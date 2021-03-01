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التذكرة بـ ١٣٠ دولارًا.. مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بدولتين عربيتين

خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة والطلاب والدارسين بينهم

أعلنت، مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بسعر تذكرة 130 دولارًا.

وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولاً إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارًا، شاملة سعر العبّارة بين مينائي نويبع والعقبة.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها: الجانبان، أوضحا أن البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة.

وتم التأكيد على أن الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.

وأشار البيان إلى التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي "المملوكة لمصر والأردن والعراق"، وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

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التذكرة بـ ١٣٠ دولارًا.. مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بدولتين عربيتين
سبق

أعلنت، مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بسعر تذكرة 130 دولارًا.

وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولاً إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارًا، شاملة سعر العبّارة بين مينائي نويبع والعقبة.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها: الجانبان، أوضحا أن البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة.

وتم التأكيد على أن الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.

وأشار البيان إلى التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي "المملوكة لمصر والأردن والعراق"، وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:25 PM

التذكرة بـ ١٣٠ دولارًا.. مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب يربطها بدولتين عربيتين

خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة والطلاب والدارسين بينهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت، مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بسعر تذكرة 130 دولارًا.

وأكد وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة، أهمية البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولاً إلى بغداد، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارًا، شاملة سعر العبّارة بين مينائي نويبع والعقبة.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها: الجانبان، أوضحا أن البروتوكول موقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة.

وتم التأكيد على أن الخط البري يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.

وأشار البيان إلى التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي "المملوكة لمصر والأردن والعراق"، وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.

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