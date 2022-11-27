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بلدية "غميقة" عن شلالات "وادي ذهب": تشرف عليها وزارة البيئة والمياه

ضمن المنتزهات البرية الطبيعية

أكدت بلدية غميقة بمحفظة الليث، بأن موقع شلالات وادي ذهب بمركز الرهوة شرقي المحافظة، تُشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونه من المنتزهات البرية الطبيعية.

وقال رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد لـ"سبق"، إنه "إشارةً إلى استفساركم بخصوص دور البلدية واهتمامها بشلالات وادي ذهب الواقعة بمركز الرهوة؛ نفيدكم بأن شلالات وادي ذهب موقعٌ سياحي طبيعي جذاب يقع ضمن المواقع التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونها من المنتزهات البرية الطبيعية".

وأضاف: "تقوم البلدية -كمبادرة مجتمعية- بأعمال النظافة وإزالة المخلفات في المنتزه، وتقوم البلدية أيضًا ضمن مبادرتها لخدمة المجتمع، بجهود تتمثل في الإصحاح البيئي وأعمال الرش الآلي واليدوي".

وتابع: "قامت البلدية مؤخرًا بتركيب لوحة إرشادية للموقع لتوجيه السياح والزائرين بموقع المنتزه، كما تقوم البلدية -بجهودها الذاتية وبالتنسيق مع مركز الرهوة وفرع وزارة النقل والخدمة اللوجستية- بمبادرة لمسح وتسوية وتهذيب الطريق الواصل لموقع الشلالات؛ لتسهيل وصول الوفود السياحية".

يشار إلى أن شلالات وادي ذهب تقع شرقي محافظة الليث؛ بالتحديد بقرية ذهب التابعة لمركز الرهوة بديار بجالة، وقد حظيت بالكثير من الزوار من خارج وداخل المحافظة.

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بلدية "غميقة" عن شلالات "وادي ذهب": تشرف عليها وزارة البيئة والمياه
سبق

أكدت بلدية غميقة بمحفظة الليث، بأن موقع شلالات وادي ذهب بمركز الرهوة شرقي المحافظة، تُشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونه من المنتزهات البرية الطبيعية.

وقال رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد لـ"سبق"، إنه "إشارةً إلى استفساركم بخصوص دور البلدية واهتمامها بشلالات وادي ذهب الواقعة بمركز الرهوة؛ نفيدكم بأن شلالات وادي ذهب موقعٌ سياحي طبيعي جذاب يقع ضمن المواقع التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونها من المنتزهات البرية الطبيعية".

وأضاف: "تقوم البلدية -كمبادرة مجتمعية- بأعمال النظافة وإزالة المخلفات في المنتزه، وتقوم البلدية أيضًا ضمن مبادرتها لخدمة المجتمع، بجهود تتمثل في الإصحاح البيئي وأعمال الرش الآلي واليدوي".

وتابع: "قامت البلدية مؤخرًا بتركيب لوحة إرشادية للموقع لتوجيه السياح والزائرين بموقع المنتزه، كما تقوم البلدية -بجهودها الذاتية وبالتنسيق مع مركز الرهوة وفرع وزارة النقل والخدمة اللوجستية- بمبادرة لمسح وتسوية وتهذيب الطريق الواصل لموقع الشلالات؛ لتسهيل وصول الوفود السياحية".

يشار إلى أن شلالات وادي ذهب تقع شرقي محافظة الليث؛ بالتحديد بقرية ذهب التابعة لمركز الرهوة بديار بجالة، وقد حظيت بالكثير من الزوار من خارج وداخل المحافظة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:29 PM

بلدية "غميقة" عن شلالات "وادي ذهب": تشرف عليها وزارة البيئة والمياه

ضمن المنتزهات البرية الطبيعية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت بلدية غميقة بمحفظة الليث، بأن موقع شلالات وادي ذهب بمركز الرهوة شرقي المحافظة، تُشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونه من المنتزهات البرية الطبيعية.

وقال رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد لـ"سبق"، إنه "إشارةً إلى استفساركم بخصوص دور البلدية واهتمامها بشلالات وادي ذهب الواقعة بمركز الرهوة؛ نفيدكم بأن شلالات وادي ذهب موقعٌ سياحي طبيعي جذاب يقع ضمن المواقع التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لكونها من المنتزهات البرية الطبيعية".

وأضاف: "تقوم البلدية -كمبادرة مجتمعية- بأعمال النظافة وإزالة المخلفات في المنتزه، وتقوم البلدية أيضًا ضمن مبادرتها لخدمة المجتمع، بجهود تتمثل في الإصحاح البيئي وأعمال الرش الآلي واليدوي".

وتابع: "قامت البلدية مؤخرًا بتركيب لوحة إرشادية للموقع لتوجيه السياح والزائرين بموقع المنتزه، كما تقوم البلدية -بجهودها الذاتية وبالتنسيق مع مركز الرهوة وفرع وزارة النقل والخدمة اللوجستية- بمبادرة لمسح وتسوية وتهذيب الطريق الواصل لموقع الشلالات؛ لتسهيل وصول الوفود السياحية".

يشار إلى أن شلالات وادي ذهب تقع شرقي محافظة الليث؛ بالتحديد بقرية ذهب التابعة لمركز الرهوة بديار بجالة، وقد حظيت بالكثير من الزوار من خارج وداخل المحافظة.

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