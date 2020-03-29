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"غريفيث" يعرب عن انزعاجه الشديد من هجمات الحوثيين على الرياض وجازان

استهجن الاعتداءات التي تمس المدنيين

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد) عن انزعاجه الشديد من الهجمات التي تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السعودية، باستهداف الرياض وجازان بصاروخين باليستيين أمس.

وشدد "غريفيث" على أن الهجمات التي تمس المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز، سواء داخل اليمن أو خارجه، هي هجمات غير قانونية ومستهجنة.

وقال المبعوث الأممي: "إن تلك الأفعال مثيرة للجزع ومخيبة للآمال، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب اليمنيين بالسلام بالإجماع وبصوت أعلى من أي وقت مضى. يحتاج اليمن إلى التركيز على تجنب وتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19".

ولفت إلى أن التصعيد الحوثي الأخير يتعارض مع ما أعلنه جميع الأطراف المنخرطة في النزاع من التزام بالعمل على وقف إطلاق النار.

وكرر "غريفيث" دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غريفيث" يعرب عن انزعاجه الشديد من هجمات الحوثيين على الرياض وجازان
سبق

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد) عن انزعاجه الشديد من الهجمات التي تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السعودية، باستهداف الرياض وجازان بصاروخين باليستيين أمس.

وشدد "غريفيث" على أن الهجمات التي تمس المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز، سواء داخل اليمن أو خارجه، هي هجمات غير قانونية ومستهجنة.

وقال المبعوث الأممي: "إن تلك الأفعال مثيرة للجزع ومخيبة للآمال، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب اليمنيين بالسلام بالإجماع وبصوت أعلى من أي وقت مضى. يحتاج اليمن إلى التركيز على تجنب وتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19".

ولفت إلى أن التصعيد الحوثي الأخير يتعارض مع ما أعلنه جميع الأطراف المنخرطة في النزاع من التزام بالعمل على وقف إطلاق النار.

وكرر "غريفيث" دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:21 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:26 AM

"غريفيث" يعرب عن انزعاجه الشديد من هجمات الحوثيين على الرياض وجازان

استهجن الاعتداءات التي تمس المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,492

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد) عن انزعاجه الشديد من الهجمات التي تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السعودية، باستهداف الرياض وجازان بصاروخين باليستيين أمس.

وشدد "غريفيث" على أن الهجمات التي تمس المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز، سواء داخل اليمن أو خارجه، هي هجمات غير قانونية ومستهجنة.

وقال المبعوث الأممي: "إن تلك الأفعال مثيرة للجزع ومخيبة للآمال، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب اليمنيين بالسلام بالإجماع وبصوت أعلى من أي وقت مضى. يحتاج اليمن إلى التركيز على تجنب وتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19".

ولفت إلى أن التصعيد الحوثي الأخير يتعارض مع ما أعلنه جميع الأطراف المنخرطة في النزاع من التزام بالعمل على وقف إطلاق النار.

وكرر "غريفيث" دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

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