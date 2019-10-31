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رئيس رابطة دوري المحترفين: "ندرس فكرة تشفير الدوري.. وسيكون في متناول الجميع"

قال رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر: إن الرابطة تدرس تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ من أجل تحسين موارد للأندية.

وأكد "آل معمر" في تصريح تلفزيوني أن عدم تشفير الدوري يُضعف موارد الأندية، وقال: "ننتظر الموافقة على تشفير الدوري السعودي للمحترفين بعد دراسة الفكرة من كل الجوانب، وإن حدث ذلك؛ فإن رسوم الاشتراك ستكون في المتناول".

وأشار "آل معمر" إلى أهمية موارد النقل التلفزيوني بالنسبة للأندية على مستوى العالم؛ فالنقل التلفزيوني عامل مساعد كبير لتحسين أوضاع الأندية المالية.

وتمنّى رئيس الرابطة أن تُحَل معضلة الملاعب؛ مشيرًا إلى تحقيق أمنيته بوجود ملعب لكل نادٍ؛ من أجل تسهيل مهمة عمل اللجان، وأن تكون تلك الملاعب متوافقة مع اشتراطات ومعايير اتحادات اللعبة.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس رابطة دوري المحترفين: "ندرس فكرة تشفير الدوري.. وسيكون في متناول الجميع"
سبق

قال رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر: إن الرابطة تدرس تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ من أجل تحسين موارد للأندية.

وأكد "آل معمر" في تصريح تلفزيوني أن عدم تشفير الدوري يُضعف موارد الأندية، وقال: "ننتظر الموافقة على تشفير الدوري السعودي للمحترفين بعد دراسة الفكرة من كل الجوانب، وإن حدث ذلك؛ فإن رسوم الاشتراك ستكون في المتناول".

وأشار "آل معمر" إلى أهمية موارد النقل التلفزيوني بالنسبة للأندية على مستوى العالم؛ فالنقل التلفزيوني عامل مساعد كبير لتحسين أوضاع الأندية المالية.

وتمنّى رئيس الرابطة أن تُحَل معضلة الملاعب؛ مشيرًا إلى تحقيق أمنيته بوجود ملعب لكل نادٍ؛ من أجل تسهيل مهمة عمل اللجان، وأن تكون تلك الملاعب متوافقة مع اشتراطات ومعايير اتحادات اللعبة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
01:49 PM

رئيس رابطة دوري المحترفين: "ندرس فكرة تشفير الدوري.. وسيكون في متناول الجميع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر: إن الرابطة تدرس تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ من أجل تحسين موارد للأندية.

وأكد "آل معمر" في تصريح تلفزيوني أن عدم تشفير الدوري يُضعف موارد الأندية، وقال: "ننتظر الموافقة على تشفير الدوري السعودي للمحترفين بعد دراسة الفكرة من كل الجوانب، وإن حدث ذلك؛ فإن رسوم الاشتراك ستكون في المتناول".

وأشار "آل معمر" إلى أهمية موارد النقل التلفزيوني بالنسبة للأندية على مستوى العالم؛ فالنقل التلفزيوني عامل مساعد كبير لتحسين أوضاع الأندية المالية.

وتمنّى رئيس الرابطة أن تُحَل معضلة الملاعب؛ مشيرًا إلى تحقيق أمنيته بوجود ملعب لكل نادٍ؛ من أجل تسهيل مهمة عمل اللجان، وأن تكون تلك الملاعب متوافقة مع اشتراطات ومعايير اتحادات اللعبة.

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