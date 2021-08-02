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انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل

قال: عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق وحينها حاولت التدخل

كشف المواطن ‏"سيف بن محمد الشمري"؛ تفاصيل إنقاذه عائلة في ‫حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام، مشيراً إلى أنه كان قادماً من النادي، ومر في طريقه بمحل عصير، وفي أثناء انتظاره الطلب لمح سيارة "هايلوكس" تتواجد بها عائلة وهي ترجع بهم للخلف.

وأضاف، في مقطع فيديو لقناة العربية: "عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق، وحينها حاولت التدخل لإيقافها؛ ما دفع المرأة وطفلتها للنزول، ومع سقوط الطفلة تمكنت -ولله الحمد- من إيقاف السيارة في الوقت المناسب".

ولفت "الشمري"؛ إلى أن الطريق الذي كادت السيارة أن تنزلق إليه دائماً ما يكون مزدحماً بالسيارات، والله أعلم ماذا كان سيحدث لهذه العائلة قبل أن يتمكّن -بفضل الله- من إنقاذها.

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انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل
سبق

كشف المواطن ‏"سيف بن محمد الشمري"؛ تفاصيل إنقاذه عائلة في ‫حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام، مشيراً إلى أنه كان قادماً من النادي، ومر في طريقه بمحل عصير، وفي أثناء انتظاره الطلب لمح سيارة "هايلوكس" تتواجد بها عائلة وهي ترجع بهم للخلف.

وأضاف، في مقطع فيديو لقناة العربية: "عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق، وحينها حاولت التدخل لإيقافها؛ ما دفع المرأة وطفلتها للنزول، ومع سقوط الطفلة تمكنت -ولله الحمد- من إيقاف السيارة في الوقت المناسب".

ولفت "الشمري"؛ إلى أن الطريق الذي كادت السيارة أن تنزلق إليه دائماً ما يكون مزدحماً بالسيارات، والله أعلم ماذا كان سيحدث لهذه العائلة قبل أن يتمكّن -بفضل الله- من إنقاذها.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:05 PM

انزلقت المركبة فجأة لطريق مزدحم.. مُنقذ "عائلة حفر الباطن" يروي التفاصيل

قال: عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق وحينها حاولت التدخل

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
318

كشف المواطن ‏"سيف بن محمد الشمري"؛ تفاصيل إنقاذه عائلة في ‫حفر الباطن بعد انزلاق سيارتهم فجأة باتجاه طريق عام، مشيراً إلى أنه كان قادماً من النادي، ومر في طريقه بمحل عصير، وفي أثناء انتظاره الطلب لمح سيارة "هايلوكس" تتواجد بها عائلة وهي ترجع بهم للخلف.

وأضاف، في مقطع فيديو لقناة العربية: "عندما دققت النظر اكتشفت أن السيارة ليس بها سائق، وحينها حاولت التدخل لإيقافها؛ ما دفع المرأة وطفلتها للنزول، ومع سقوط الطفلة تمكنت -ولله الحمد- من إيقاف السيارة في الوقت المناسب".

ولفت "الشمري"؛ إلى أن الطريق الذي كادت السيارة أن تنزلق إليه دائماً ما يكون مزدحماً بالسيارات، والله أعلم ماذا كان سيحدث لهذه العائلة قبل أن يتمكّن -بفضل الله- من إنقاذها.

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