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غدًا.. ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه

تنظمها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة

تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد الخميس، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت الهيئة أن الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، إلى التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9.

مما يُذكر أن المواصفات السعودية تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنّعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية؛ لإطلاعهم بشكل دائم على المستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه
سبق

تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد الخميس، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت الهيئة أن الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، إلى التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9.

مما يُذكر أن المواصفات السعودية تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنّعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية؛ لإطلاعهم بشكل دائم على المستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:28 AM

غدًا.. ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه

تنظمها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد الخميس، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت الهيئة أن الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.

ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، إلى التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9.

مما يُذكر أن المواصفات السعودية تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنّعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية؛ لإطلاعهم بشكل دائم على المستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

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