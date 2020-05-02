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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة

تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز

وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"سبق" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة كورونا لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة
سبق

تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز

وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"سبق" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة كورونا لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:39 AM

موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
13
20,559

تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز

وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"سبق" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة كورونا لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .

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