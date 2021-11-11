النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

استعرض مطالب الأهالي لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

التقى محافظ تربة صباح اليوم الخميس، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث استعرض خلال اللقاء الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها.

وتفصيلًا: جاء ذلك في جولة قام بها "القحطاني" مدير الشؤون الصحية، اليوم، لمستشفى تربة العام؛ اطلع خلالها على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع الإدارة وفريق العمل، ناقش خلاله مبادرات الارتباط الوظيفي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة
سبق

التقى محافظ تربة صباح اليوم الخميس، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث استعرض خلال اللقاء الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها.

وتفصيلًا: جاء ذلك في جولة قام بها "القحطاني" مدير الشؤون الصحية، اليوم، لمستشفى تربة العام؛ اطلع خلالها على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع الإدارة وفريق العمل، ناقش خلاله مبادرات الارتباط الوظيفي.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:44 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:58 PM

محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

استعرض مطالب الأهالي لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
659

التقى محافظ تربة صباح اليوم الخميس، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث استعرض خلال اللقاء الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها.

وتفصيلًا: جاء ذلك في جولة قام بها "القحطاني" مدير الشؤون الصحية، اليوم، لمستشفى تربة العام؛ اطلع خلالها على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع الإدارة وفريق العمل، ناقش خلاله مبادرات الارتباط الوظيفي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة