الشتاء لم يدخل بعد.. "المسند": هذا موعد البدء الفعلي لـ "المطرية الـ 4" ومدتها

قال: "الزبانا" بدأت اليوم وهما نجمان نيران ببرج الميزان.. يمانية وأيامها 13 يوماً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه لا يزال الاستقرار الجوي العام هو السائد في منطقتنا.

وتابع عبر "تويتر"، اليوم: "الحالة المطرية 4 في هذا الموسم قد تبدأ ضعيفة مساء يوم غد الأربعاء، ويوم الخميس البداية الفعلية لها، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن الحالة المطرية 4 قد تؤثر في أجزاءٍ من #السعودية لفترة تمتد لأكثر من خمسة أيام.. هذا والله أعلم".

وعن الوسم ومنازله، قال: "1 العواء (انتهى). 2 السماك (انتهى). 3 الغفر (انتهى أمس). 4 الزبانا (بدأت اليوم). دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر".

وتابع: "مازلنا في فصل #الخريف بقي 13 يوماً على #المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقاً لحساب الأنواء)، بقي على #الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء، وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).