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انفجار عدن.. أنباء عن نقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى قصر "المعاشيق"

قالت: وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء الجدد من الطائرة

قالت وسائل إعلامٍ إن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق؛ وذلك بعد استهدافهم في مطار عدن بقذائف هاون فور وصولهم.

وأوضحت العربية أن وزراء الحكومة اليمنية، لم يتعرَّضوا لأي أذى، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى، من جرَّاء استهداف صالة مطار عدن بقذائف هاون.


وأشارت إلى أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة.

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انفجار عدن.. أنباء عن نقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى قصر "المعاشيق"
سبق

قالت وسائل إعلامٍ إن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق؛ وذلك بعد استهدافهم في مطار عدن بقذائف هاون فور وصولهم.

وأوضحت العربية أن وزراء الحكومة اليمنية، لم يتعرَّضوا لأي أذى، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى، من جرَّاء استهداف صالة مطار عدن بقذائف هاون.


وأشارت إلى أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
02:18 PM

انفجار عدن.. أنباء عن نقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى قصر "المعاشيق"

قالت: وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء الجدد من الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,912

قالت وسائل إعلامٍ إن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق؛ وذلك بعد استهدافهم في مطار عدن بقذائف هاون فور وصولهم.

وأوضحت العربية أن وزراء الحكومة اليمنية، لم يتعرَّضوا لأي أذى، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى، من جرَّاء استهداف صالة مطار عدن بقذائف هاون.


وأشارت إلى أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة.

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