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لعبة الحبار في السعودية.. ما القصة؟!

تجربة جديدة في المملكة لعشاق المغامرات

يعيش محبو المغامرات من المواطنين والمقيمين والسائحين في الرياض هذه الأيام تجربة لعبة الحبار المستوحاة من المسلسل الكوري الشهير "Squid Game".

يأتي تنظيم هذه اللعبة من جانب الهيئة العامة للترفيه ضمن العديد من الفعاليات في موسم الرياض، التي تجذب أنظار الزوار والسائحين.

وتعد تجربة لعبة الحبار المقامة في المملكة الأضخم على مستوى العالم من حيث التنظيم والتفاصيل الحيّة، إذ إنها تحاكي جميع تفاصيل المسلسل في ستة مستويات مختلفة يتنافس فيها اللاعبون وسط أجواء من الحماس.

وتقام فعالية لعبة الحبار على مساحة 9.582 متراً مربعاً في بوليفارد رياض سيتي، حيث تمكنت الهيئة من إنشاء مقر الفعالية خلال 35 يوماً، واشتملت على جميع تفاصيل وأركان اللعبة بدءاً من توزيع بطاقات الفعالية حتى إعلان الفائز، إضافةً إلى الدمية الضخمة المتحركة التي تم تصنيعها في الرياض حيث يبلغ طولها 3 أمتار، وتقام لعبة شد الحبل على منطقة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار عن الأرض لزيادة حدّة الحماس والمنافسة بين اللاعبين.

وفي ظل الجهود المبذولة لنقل اللاعبين إلى عالم اللعبة، حيث وضع القائمون على التجربة سلامة اللاعبين أولاً، فعلى سبيل المثال في مرحلة المشي على جسر الزجاج، تم استبدال الزجاج الرقيق سريع الانكسار بحساسات وضوء أحمر يضيء عند الدعس عليه.

يذكر أنه منذ إطلاق اللعبة توافد الكثير من المواطنين والمقيمين والسائحين لخوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة، حيث يمكن لـ 70 لاعباً خوض التجربة في الجولة الواحدة مستمتعين بجميع تفاصيلها المتكاملة سوءاً من حيث الأزياء أو التصميم المطابق للعبة بكل مراحلها.

الرياض موسم الرياض Squid Game الحبار الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لعبة الحبار في السعودية.. ما القصة؟!
سبق

يعيش محبو المغامرات من المواطنين والمقيمين والسائحين في الرياض هذه الأيام تجربة لعبة الحبار المستوحاة من المسلسل الكوري الشهير "Squid Game".

يأتي تنظيم هذه اللعبة من جانب الهيئة العامة للترفيه ضمن العديد من الفعاليات في موسم الرياض، التي تجذب أنظار الزوار والسائحين.

وتعد تجربة لعبة الحبار المقامة في المملكة الأضخم على مستوى العالم من حيث التنظيم والتفاصيل الحيّة، إذ إنها تحاكي جميع تفاصيل المسلسل في ستة مستويات مختلفة يتنافس فيها اللاعبون وسط أجواء من الحماس.

وتقام فعالية لعبة الحبار على مساحة 9.582 متراً مربعاً في بوليفارد رياض سيتي، حيث تمكنت الهيئة من إنشاء مقر الفعالية خلال 35 يوماً، واشتملت على جميع تفاصيل وأركان اللعبة بدءاً من توزيع بطاقات الفعالية حتى إعلان الفائز، إضافةً إلى الدمية الضخمة المتحركة التي تم تصنيعها في الرياض حيث يبلغ طولها 3 أمتار، وتقام لعبة شد الحبل على منطقة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار عن الأرض لزيادة حدّة الحماس والمنافسة بين اللاعبين.

وفي ظل الجهود المبذولة لنقل اللاعبين إلى عالم اللعبة، حيث وضع القائمون على التجربة سلامة اللاعبين أولاً، فعلى سبيل المثال في مرحلة المشي على جسر الزجاج، تم استبدال الزجاج الرقيق سريع الانكسار بحساسات وضوء أحمر يضيء عند الدعس عليه.

يذكر أنه منذ إطلاق اللعبة توافد الكثير من المواطنين والمقيمين والسائحين لخوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة، حيث يمكن لـ 70 لاعباً خوض التجربة في الجولة الواحدة مستمتعين بجميع تفاصيلها المتكاملة سوءاً من حيث الأزياء أو التصميم المطابق للعبة بكل مراحلها.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:55 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:21 PM

لعبة الحبار في السعودية.. ما القصة؟!

تجربة جديدة في المملكة لعشاق المغامرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,803

يعيش محبو المغامرات من المواطنين والمقيمين والسائحين في الرياض هذه الأيام تجربة لعبة الحبار المستوحاة من المسلسل الكوري الشهير "Squid Game".

يأتي تنظيم هذه اللعبة من جانب الهيئة العامة للترفيه ضمن العديد من الفعاليات في موسم الرياض، التي تجذب أنظار الزوار والسائحين.

وتعد تجربة لعبة الحبار المقامة في المملكة الأضخم على مستوى العالم من حيث التنظيم والتفاصيل الحيّة، إذ إنها تحاكي جميع تفاصيل المسلسل في ستة مستويات مختلفة يتنافس فيها اللاعبون وسط أجواء من الحماس.

وتقام فعالية لعبة الحبار على مساحة 9.582 متراً مربعاً في بوليفارد رياض سيتي، حيث تمكنت الهيئة من إنشاء مقر الفعالية خلال 35 يوماً، واشتملت على جميع تفاصيل وأركان اللعبة بدءاً من توزيع بطاقات الفعالية حتى إعلان الفائز، إضافةً إلى الدمية الضخمة المتحركة التي تم تصنيعها في الرياض حيث يبلغ طولها 3 أمتار، وتقام لعبة شد الحبل على منطقة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار عن الأرض لزيادة حدّة الحماس والمنافسة بين اللاعبين.

وفي ظل الجهود المبذولة لنقل اللاعبين إلى عالم اللعبة، حيث وضع القائمون على التجربة سلامة اللاعبين أولاً، فعلى سبيل المثال في مرحلة المشي على جسر الزجاج، تم استبدال الزجاج الرقيق سريع الانكسار بحساسات وضوء أحمر يضيء عند الدعس عليه.

يذكر أنه منذ إطلاق اللعبة توافد الكثير من المواطنين والمقيمين والسائحين لخوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة، حيث يمكن لـ 70 لاعباً خوض التجربة في الجولة الواحدة مستمتعين بجميع تفاصيلها المتكاملة سوءاً من حيث الأزياء أو التصميم المطابق للعبة بكل مراحلها.

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