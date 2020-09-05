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"وقت اللياقة" تعلن عن افتتاح مركزين للسيدات في جدة والرياض

134 فرعاً في مدن المملكة وفق خطة التوسع والانتشار السريع

أعلنت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، عن افتتاح مركزين جديدين (للسيدات) في مدينتي جدة والرياض، حيث تبلغ مساحة المركز الواقع على طريق الحرمين، بحي السامر، في مدينة جدة، 2980 متراً مربعاً، ويعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- ليديز"، ويحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

في حين يقع المركز الآخر على طريق الملك عبدالله، تقاطع طريق أبوبكر الصديق بحي النزهة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 7210 أمتار مربعة، ويشرف على المراكز النسائية في وقت اللياقة فريق عمل نسائي مختص في الرياضة واللياقة البدنية.


وتحتوي مراكز وقت اللياقة على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة والمسابح وملاعب كرة قدم والسلة والطائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.

وتواصل وقت اللياقة توسعها وانتشارها السريع في كافة مدن المملكة، وفق خطة استراتيجية، بعد أن وصل اجمالي عدد المراكز 134 مركزاً، لتواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"وقت اللياقة" تعلن عن افتتاح مركزين للسيدات في جدة والرياض
سبق

أعلنت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، عن افتتاح مركزين جديدين (للسيدات) في مدينتي جدة والرياض، حيث تبلغ مساحة المركز الواقع على طريق الحرمين، بحي السامر، في مدينة جدة، 2980 متراً مربعاً، ويعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- ليديز"، ويحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

في حين يقع المركز الآخر على طريق الملك عبدالله، تقاطع طريق أبوبكر الصديق بحي النزهة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 7210 أمتار مربعة، ويشرف على المراكز النسائية في وقت اللياقة فريق عمل نسائي مختص في الرياضة واللياقة البدنية.


وتحتوي مراكز وقت اللياقة على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة والمسابح وملاعب كرة قدم والسلة والطائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.

وتواصل وقت اللياقة توسعها وانتشارها السريع في كافة مدن المملكة، وفق خطة استراتيجية، بعد أن وصل اجمالي عدد المراكز 134 مركزاً، لتواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
06:35 PM

"وقت اللياقة" تعلن عن افتتاح مركزين للسيدات في جدة والرياض

134 فرعاً في مدن المملكة وفق خطة التوسع والانتشار السريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، عن افتتاح مركزين جديدين (للسيدات) في مدينتي جدة والرياض، حيث تبلغ مساحة المركز الواقع على طريق الحرمين، بحي السامر، في مدينة جدة، 2980 متراً مربعاً، ويعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- ليديز"، ويحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

في حين يقع المركز الآخر على طريق الملك عبدالله، تقاطع طريق أبوبكر الصديق بحي النزهة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 7210 أمتار مربعة، ويشرف على المراكز النسائية في وقت اللياقة فريق عمل نسائي مختص في الرياضة واللياقة البدنية.


وتحتوي مراكز وقت اللياقة على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة والمسابح وملاعب كرة قدم والسلة والطائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.

وتواصل وقت اللياقة توسعها وانتشارها السريع في كافة مدن المملكة، وفق خطة استراتيجية، بعد أن وصل اجمالي عدد المراكز 134 مركزاً، لتواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

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