النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صرف عطاء "سند محمد بن سلمان" لأكثر من 4200 مستفيد من حديثي الزواج

يصل إلى 100 مليون ريال لمستفيدي الدفعة الأولى.. وباب التقديم مفتوح

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" أمس عن بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة "سند الزواج"، والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتهدف مبادرة "سند الزواج" إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويتواصل البرنامج مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة عن الاستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا بأن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم:

‏https://snad.org.sa/marriage

يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صرف عطاء "سند محمد بن سلمان" لأكثر من 4200 مستفيد من حديثي الزواج
سبق

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" أمس عن بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة "سند الزواج"، والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتهدف مبادرة "سند الزواج" إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويتواصل البرنامج مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة عن الاستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا بأن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم:

‏https://snad.org.sa/marriage

يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:03 PM

صرف عطاء "سند محمد بن سلمان" لأكثر من 4200 مستفيد من حديثي الزواج

يصل إلى 100 مليون ريال لمستفيدي الدفعة الأولى.. وباب التقديم مفتوح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,083

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" أمس عن بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة "سند الزواج"، والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

وتهدف مبادرة "سند الزواج" إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

ويتواصل البرنامج مع المتقدمين وإشعارهم بآلية التقديم على المبادرات والإجابة عن الاستفسارات وتوضيح سبل الحصول على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، علمًا بأن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا عبر رابط التقديم:

‏https://snad.org.sa/marriage

يذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان"، يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه، إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويرتكز البرنامج على العديد من المبادرات المجتمعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، مثل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,052
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,307
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,966

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة