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"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 538525 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1041 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 523050 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8412 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7063 والحالات الحرجة 1356 حالة.

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"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 538525 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1041 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 523050 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8412 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7063 والحالات الحرجة 1356 حالة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 542 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1041 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
8,987

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 538525 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1041 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 523050 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8412 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7063 والحالات الحرجة 1356 حالة.

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