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المدينة.. مركز لقاحات كورونا بـ "سلطان للقوات المسلحة" يقدم خدماته لمستفيديه

صالات استقبال وفرز بصري وقسمان للرجال والنساء وفق التدابير والاحترازات

يقدم مركز لقاحات كورونا التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

ويتكون المركز من صالات استقبال، وفرز بصري، واستقبال للمستفيدين، وقسمين للرجال والنساء، حيث يحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.

وتعمل بالمركز كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لمتابعة جميع المراجعين منذ لحظة وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. مركز لقاحات كورونا بـ "سلطان للقوات المسلحة" يقدم خدماته لمستفيديه
سبق

يقدم مركز لقاحات كورونا التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

ويتكون المركز من صالات استقبال، وفرز بصري، واستقبال للمستفيدين، وقسمين للرجال والنساء، حيث يحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.

وتعمل بالمركز كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لمتابعة جميع المراجعين منذ لحظة وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
01:27 PM

المدينة.. مركز لقاحات كورونا بـ "سلطان للقوات المسلحة" يقدم خدماته لمستفيديه

صالات استقبال وفرز بصري وقسمان للرجال والنساء وفق التدابير والاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يقدم مركز لقاحات كورونا التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

ويتكون المركز من صالات استقبال، وفرز بصري، واستقبال للمستفيدين، وقسمين للرجال والنساء، حيث يحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.

وتعمل بالمركز كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لمتابعة جميع المراجعين منذ لحظة وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

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