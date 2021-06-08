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العراق يسجل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة.

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العراق يسجل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:35 PM

العراق يسجل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233240 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16589 حالة, فيما تم تسجيل 4770 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1151515 حالة.

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