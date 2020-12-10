"متحدث البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم
أكد أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضعها
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمَي الشتاء والربيع لهذا العام.
وأشارالمسيند إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة)، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.
"متحدث البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم
فهد الغبيويسبق2020-12-10
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمَي الشتاء والربيع لهذا العام.
وأشارالمسيند إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة)، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.
10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
06:49 PM
"متحدث البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمَي الشتاء والربيع لهذا العام.
وأشارالمسيند إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة)، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.