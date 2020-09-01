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أمير الرياض يدشن عددًا من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء

وضع حجر الأساس للمرحلة "2" من مشروع كلية العلوم والآداب

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مجموعة من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء المتمثلة في (مباني إدارة الجامعة والعمادات المساندة ، صالة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية، كليات البنات وكلية التربية للبنين، المستودعات المركزية بالمدينة الجامعية), بطاقة استيعابية تصل لـ9800 طالب وموظف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للعقود "295,199,184" ريالاً.

ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين بشقراء الذي يتسع لـ 1500 طالب بتكلفة إجمالية بلغت "96.617.783" ريالاً .

وتمنى أمير منطقة الرياض للجامعة التوفيق في مسارها العلمي، وأن تكون المباني الجامعية العون والسند في تحقيق طموح الطلاب والطالبات.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما يجده من تطور في رحاب الجامعة، وإسهامها في زف أجيال انخرطوا في مجال العمل وحققوا بناء وطنهم في مختلف المجالات والمعارف الإنسانية.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين على هذا العطاء الذي ينم عن صدق العمل وإخلاص النية.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة، شاكرًا الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية، ورافدًا ودافعًا للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى رئيس الجامعة أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية وتكون دافعًا على بذل المزيد من التحصيل العلمي.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن عددًا من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مجموعة من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء المتمثلة في (مباني إدارة الجامعة والعمادات المساندة ، صالة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية، كليات البنات وكلية التربية للبنين، المستودعات المركزية بالمدينة الجامعية), بطاقة استيعابية تصل لـ9800 طالب وموظف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للعقود "295,199,184" ريالاً.

ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين بشقراء الذي يتسع لـ 1500 طالب بتكلفة إجمالية بلغت "96.617.783" ريالاً .

وتمنى أمير منطقة الرياض للجامعة التوفيق في مسارها العلمي، وأن تكون المباني الجامعية العون والسند في تحقيق طموح الطلاب والطالبات.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما يجده من تطور في رحاب الجامعة، وإسهامها في زف أجيال انخرطوا في مجال العمل وحققوا بناء وطنهم في مختلف المجالات والمعارف الإنسانية.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين على هذا العطاء الذي ينم عن صدق العمل وإخلاص النية.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة، شاكرًا الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية، ورافدًا ودافعًا للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى رئيس الجامعة أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية وتكون دافعًا على بذل المزيد من التحصيل العلمي.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:44 PM

أمير الرياض يدشن عددًا من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء

وضع حجر الأساس للمرحلة "2" من مشروع كلية العلوم والآداب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مجموعة من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء المتمثلة في (مباني إدارة الجامعة والعمادات المساندة ، صالة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية، كليات البنات وكلية التربية للبنين، المستودعات المركزية بالمدينة الجامعية), بطاقة استيعابية تصل لـ9800 طالب وموظف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للعقود "295,199,184" ريالاً.

ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين بشقراء الذي يتسع لـ 1500 طالب بتكلفة إجمالية بلغت "96.617.783" ريالاً .

وتمنى أمير منطقة الرياض للجامعة التوفيق في مسارها العلمي، وأن تكون المباني الجامعية العون والسند في تحقيق طموح الطلاب والطالبات.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما يجده من تطور في رحاب الجامعة، وإسهامها في زف أجيال انخرطوا في مجال العمل وحققوا بناء وطنهم في مختلف المجالات والمعارف الإنسانية.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين على هذا العطاء الذي ينم عن صدق العمل وإخلاص النية.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة، شاكرًا الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية، ورافدًا ودافعًا للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى رئيس الجامعة أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية وتكون دافعًا على بذل المزيد من التحصيل العلمي.

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