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فِرَق هيئة النقل تنفّذ أكثر من 168 ألف عملية فحص خلال يناير الماضي

رصدت 24.136 مخالفة منها 38 للإجراءات الاحترازية.. والالتزام بلغ 91%

فّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية؛ مما أسفر عن (168.034) عملية فحص خلال شهر يناير 2022م، منها (163.842) عملية فحص لمركبات النقل.

وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة (3.967) زيارة ميدانية، ورصدت الهيئة خلالها (24.136) مخالفة منها (38) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(225) عملية فحص للمركبات الأجنبية؛ فيما سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (8.928) مخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد المخالفات في شهر يناير، ومن ثم بقية الأنشطة؛ كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وأخيرًا النقل المتخصص.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات؛ حيث بلغت (5.027) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3.389) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (2.290) مخالفة؛ فيما سجلت المدينة المنورة (1.124) مخالفة.

وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة خلال الشهر الماضي يناير 2022م، (91%).

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فِرَق هيئة النقل تنفّذ أكثر من 168 ألف عملية فحص خلال يناير الماضي
سبق

فّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية؛ مما أسفر عن (168.034) عملية فحص خلال شهر يناير 2022م، منها (163.842) عملية فحص لمركبات النقل.

وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة (3.967) زيارة ميدانية، ورصدت الهيئة خلالها (24.136) مخالفة منها (38) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(225) عملية فحص للمركبات الأجنبية؛ فيما سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (8.928) مخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد المخالفات في شهر يناير، ومن ثم بقية الأنشطة؛ كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وأخيرًا النقل المتخصص.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات؛ حيث بلغت (5.027) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3.389) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (2.290) مخالفة؛ فيما سجلت المدينة المنورة (1.124) مخالفة.

وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة خلال الشهر الماضي يناير 2022م، (91%).

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:05 PM

فِرَق هيئة النقل تنفّذ أكثر من 168 ألف عملية فحص خلال يناير الماضي

رصدت 24.136 مخالفة منها 38 للإجراءات الاحترازية.. والالتزام بلغ 91%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية؛ مما أسفر عن (168.034) عملية فحص خلال شهر يناير 2022م، منها (163.842) عملية فحص لمركبات النقل.

وبلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة (3.967) زيارة ميدانية، ورصدت الهيئة خلالها (24.136) مخالفة منها (38) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(225) عملية فحص للمركبات الأجنبية؛ فيما سجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (8.928) مخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط الأجرة العامة أعلى الأنشطة في رصد المخالفات في شهر يناير، ومن ثم بقية الأنشطة؛ كنشاط نقل البضائع، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق، وأخيرًا النقل المتخصص.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات؛ حيث بلغت (5.027) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3.389) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (2.290) مخالفة؛ فيما سجلت المدينة المنورة (1.124) مخالفة.

وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة خلال الشهر الماضي يناير 2022م، (91%).

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04 فبراير
9,785
142 مليون ..

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