النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات السعودية"

لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية ممثلة في أكاديمية STC، لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية، ضمن إطار التعاون بين الطرفين لإثراء العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بناء وتطوير الكوادر من أجل تحسين الاستدامة والابتكار ومواكبة النقلة العصرية في التقنية والتحول الرقمي.

وشملت المذكرة العديدَ من الوجوه؛ أبرزها تقديم اختبارات قياس وتقييم وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية، والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالس التخصصية، وتقديم الخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى إدارة المهارات والقدرات والتدريب.

ووقّع المذكرةَ من مجلس الضمان الصحي التعاوني المديرُ التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي منصور السرحان؛ في حين مثل شركة الاتصالات السعودية عميدُ أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع.

وأوضح "السرحان" أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته (2020- 2024م) لأن يكون جهة رائدة عالميًّا؛ من خلال سعيه الدائم للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، في ظل الحرص التام على القيادات والكفاءات المميزة وتطويرها؛ مُبديًا تفاؤله بأن تنعكس المذكرة بشكل إيجابي على أهداف الطرفين.

من جانبها، ذكرت الدكتورة "الجامع" أن أكاديمية STC تضم نخبة من الكفاءات في مجالات التقنية والإدارة الرقمية، وتعمل على تطوير القيادات في مجالات عدة؛ مفيدة بأن توقيع المذكرة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني يأتي لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرائدة للعمل على تنفيذ العديد من البرامج المواكبة لأهدافها.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات السعودية"
سبق

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية ممثلة في أكاديمية STC، لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية، ضمن إطار التعاون بين الطرفين لإثراء العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بناء وتطوير الكوادر من أجل تحسين الاستدامة والابتكار ومواكبة النقلة العصرية في التقنية والتحول الرقمي.

وشملت المذكرة العديدَ من الوجوه؛ أبرزها تقديم اختبارات قياس وتقييم وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية، والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالس التخصصية، وتقديم الخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى إدارة المهارات والقدرات والتدريب.

ووقّع المذكرةَ من مجلس الضمان الصحي التعاوني المديرُ التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي منصور السرحان؛ في حين مثل شركة الاتصالات السعودية عميدُ أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع.

وأوضح "السرحان" أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته (2020- 2024م) لأن يكون جهة رائدة عالميًّا؛ من خلال سعيه الدائم للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، في ظل الحرص التام على القيادات والكفاءات المميزة وتطويرها؛ مُبديًا تفاؤله بأن تنعكس المذكرة بشكل إيجابي على أهداف الطرفين.

من جانبها، ذكرت الدكتورة "الجامع" أن أكاديمية STC تضم نخبة من الكفاءات في مجالات التقنية والإدارة الرقمية، وتعمل على تطوير القيادات في مجالات عدة؛ مفيدة بأن توقيع المذكرة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني يأتي لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرائدة للعمل على تنفيذ العديد من البرامج المواكبة لأهدافها.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
02:06 PM

"الضمان الصحي" يوقع مذكرة تفاهم مع "الاتصالات السعودية"

لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
221

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية ممثلة في أكاديمية STC، لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية، ضمن إطار التعاون بين الطرفين لإثراء العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بناء وتطوير الكوادر من أجل تحسين الاستدامة والابتكار ومواكبة النقلة العصرية في التقنية والتحول الرقمي.

وشملت المذكرة العديدَ من الوجوه؛ أبرزها تقديم اختبارات قياس وتقييم وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية، والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالس التخصصية، وتقديم الخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى إدارة المهارات والقدرات والتدريب.

ووقّع المذكرةَ من مجلس الضمان الصحي التعاوني المديرُ التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي منصور السرحان؛ في حين مثل شركة الاتصالات السعودية عميدُ أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع.

وأوضح "السرحان" أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته (2020- 2024م) لأن يكون جهة رائدة عالميًّا؛ من خلال سعيه الدائم للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، في ظل الحرص التام على القيادات والكفاءات المميزة وتطويرها؛ مُبديًا تفاؤله بأن تنعكس المذكرة بشكل إيجابي على أهداف الطرفين.

من جانبها، ذكرت الدكتورة "الجامع" أن أكاديمية STC تضم نخبة من الكفاءات في مجالات التقنية والإدارة الرقمية، وتعمل على تطوير القيادات في مجالات عدة؛ مفيدة بأن توقيع المذكرة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني يأتي لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرائدة للعمل على تنفيذ العديد من البرامج المواكبة لأهدافها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,889

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة