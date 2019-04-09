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"قياس": ٩٨.٦٣٪ نسبة استجابة تطبيق اختبارات TIMSS KSA

قالت: يعد إنجازاً لافتاً عالمياً ويُكتفى بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين

أعلنت هيئة تقويم التعليم ممثلة بـمركز "قياس" أن تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA تم في المدارس المستهدفة بنسبة استجابة بلغت ٩٨.٦٣٪.

وقالت: يعد إنجازاً لافتاً عالمياً، ويُكتفى بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين. شكراً لطلابنا وطالباتنا ومعلميهم ومعلماتهم، ولكل من أسهم في رفع مستوى الجاهزية.

وكان قد اطمأن، اليوم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

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"قياس": ٩٨.٦٣٪ نسبة استجابة تطبيق اختبارات TIMSS KSA
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم ممثلة بـمركز "قياس" أن تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA تم في المدارس المستهدفة بنسبة استجابة بلغت ٩٨.٦٣٪.

وقالت: يعد إنجازاً لافتاً عالمياً، ويُكتفى بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين. شكراً لطلابنا وطالباتنا ومعلميهم ومعلماتهم، ولكل من أسهم في رفع مستوى الجاهزية.

وكان قد اطمأن، اليوم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
03:17 PM

"قياس": ٩٨.٦٣٪ نسبة استجابة تطبيق اختبارات TIMSS KSA

قالت: يعد إنجازاً لافتاً عالمياً ويُكتفى بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,968

أعلنت هيئة تقويم التعليم ممثلة بـمركز "قياس" أن تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA تم في المدارس المستهدفة بنسبة استجابة بلغت ٩٨.٦٣٪.

وقالت: يعد إنجازاً لافتاً عالمياً، ويُكتفى بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين. شكراً لطلابنا وطالباتنا ومعلميهم ومعلماتهم، ولكل من أسهم في رفع مستوى الجاهزية.

وكان قد اطمأن، اليوم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

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