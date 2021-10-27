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وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن"

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.


واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن"
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.


واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:07 PM

وزير الخارجية يناقش العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسُبل تعزيزها مع "بلينكن"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.


واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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