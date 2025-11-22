النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل يرحب بزوار "موسم الدرعية".. ومنافسة مثيرة في تصفيات "فورمولا إي"

رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزوار "موسم الدرعية".

وكتب في تغريدة لافتتاح الموسم الذي بدأ اليوم: "يسرني الترحيب بضيوف وزوار ‫موسم الدرعية، متمنيًا للجميع متابعة ممتعة لفعاليات الموسم المتعددة، مع كل التوفيق للمشاركين في سباق فورمولا إي".

وشهد صباح اليوم انطلاق تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، قبل أن تقام التصفيات التي شهدت منافسة محتدمة حددت ترتيب المتسابقين في السباق النهائي، حيث شهد السباق تقدمًا مثيرًا للسائق أليكسندر ليحل في مقدمة السباق الذي سيبدأ عند الثالثة عصراً.

موسم الدرعية فورمولا إي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل يرحب بزوار "موسم الدرعية".. ومنافسة مثيرة في تصفيات "فورمولا إي"
سبق

رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزوار "موسم الدرعية".

وكتب في تغريدة لافتتاح الموسم الذي بدأ اليوم: "يسرني الترحيب بضيوف وزوار ‫موسم الدرعية، متمنيًا للجميع متابعة ممتعة لفعاليات الموسم المتعددة، مع كل التوفيق للمشاركين في سباق فورمولا إي".

وشهد صباح اليوم انطلاق تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، قبل أن تقام التصفيات التي شهدت منافسة محتدمة حددت ترتيب المتسابقين في السباق النهائي، حيث شهد السباق تقدمًا مثيرًا للسائق أليكسندر ليحل في مقدمة السباق الذي سيبدأ عند الثالثة عصراً.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:29 PM

الفيصل يرحب بزوار "موسم الدرعية".. ومنافسة مثيرة في تصفيات "فورمولا إي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,542

رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزوار "موسم الدرعية".

وكتب في تغريدة لافتتاح الموسم الذي بدأ اليوم: "يسرني الترحيب بضيوف وزوار ‫موسم الدرعية، متمنيًا للجميع متابعة ممتعة لفعاليات الموسم المتعددة، مع كل التوفيق للمشاركين في سباق فورمولا إي".

وشهد صباح اليوم انطلاق تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، قبل أن تقام التصفيات التي شهدت منافسة محتدمة حددت ترتيب المتسابقين في السباق النهائي، حيث شهد السباق تقدمًا مثيرًا للسائق أليكسندر ليحل في مقدمة السباق الذي سيبدأ عند الثالثة عصراً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,528
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,223

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة