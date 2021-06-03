أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.
وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".
فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة
قال: أغسطس أشد شهور الصيف.. "موهينجو دارو" الباكستانية على العرش
أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.
وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".
أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.
فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة
قال: أغسطس أشد شهور الصيف.. "موهينجو دارو" الباكستانية على العرش
أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.
وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".