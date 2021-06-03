فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة

قال: أغسطس أشد شهور الصيف.. "موهينجو دارو" الباكستانية على العرش

أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.



وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".