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فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة

قال: أغسطس أشد شهور الصيف.. "موهينجو دارو" الباكستانية على العرش

أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة
سبق

أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:21 PM

فوق 52.. "القحطاني": "حرارة جدة 2010" وصيفة عالم وصدارة مملكة

قال: أغسطس أشد شهور الصيف.. "موهينجو دارو" الباكستانية على العرش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
13,609

أكد الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

وقال، عبر حساب المركز الوطني للأرصاد بـ"تويتر": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام".

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