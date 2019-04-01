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في ساعة الأرض.. 23 مدينة سعودية أطفأت الأنوار

بمشاركة 15 ألف جهة من القطاعين الحكومي والخاص

سجلت المملكة العربية السعودية السبت الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، مشاركتها الدولية في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، حيث شاركت 23 مدينة سعودية في الحدث.

جاء ذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية لمكتب ساعة الأرض السعودي، فيما أفاد رئيس مجلس إدارة منظمة ساعة الأرض السعودية، المدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية، المهندس عجلان العجلان، أن المدن السعودية التي شاركت رسميًا هذا العام هي: الرياض والدرعية والدمام والخبر والظهران وتبوك وجدة والأحساء والمدينة المنورة وجازان وثادق والجبيل الصناعية وعنيزة والدوادمي وحريملاء وبلجرشي والرويضة ومليجة والأسياح وطريف وأم الدوم وأحد رفيدة واللهابة.

ولفت إلى جهود أعضاء منظمة ساعة الأرض السعودية الذين تواصلوا مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ووجهوا رسائل عديدة للمجتمع السعودي للمشاركة في هذا الحدث الهام، طيلة السنوات العشر الماضية.

وكانت أبرز الجهات المشاركة في الحدث، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وأمانات مناطق الرياض، والشرقية، والأحساء، والقصيم، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، وجدة، وبلديات عنيزة، والدوادمي، والأسياح، وأحد رفيدة، وثادق وطريف، والرويضة، وحريملاء ومليجة، واللهابه.

وأضاف: كما شاركت في الحدث الهيئة الملكية بالجبيل، والمجلس الصحي السعودي، وقناة عين التابعة لوزارة التعليم، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، ومستشفى القصيم الوطني، ومدرسة الخوارزمي بضباء، ونادي الجبيل التطوعي، وجمعية البر بأم الدوم.

وأضاف "العجلان": أن عدد المدن السعودية المشاركة هذا العام حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بمشاركة 23 مدينة مقارنة بمشاركة العام الماضي، والتي بلغت 19 مدينة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، إذ بلغ عددها هذا العام قرابة 15300 جهة مشاركة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، ولمزيد من المعلومات عن الحدث يمكن زيارة الموقع الرسمي لساعة الأرض السعودية على الرابط www.60ksa.org.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ساعة الأرض.. 23 مدينة سعودية أطفأت الأنوار
سبق

سجلت المملكة العربية السعودية السبت الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، مشاركتها الدولية في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، حيث شاركت 23 مدينة سعودية في الحدث.

جاء ذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية لمكتب ساعة الأرض السعودي، فيما أفاد رئيس مجلس إدارة منظمة ساعة الأرض السعودية، المدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية، المهندس عجلان العجلان، أن المدن السعودية التي شاركت رسميًا هذا العام هي: الرياض والدرعية والدمام والخبر والظهران وتبوك وجدة والأحساء والمدينة المنورة وجازان وثادق والجبيل الصناعية وعنيزة والدوادمي وحريملاء وبلجرشي والرويضة ومليجة والأسياح وطريف وأم الدوم وأحد رفيدة واللهابة.

ولفت إلى جهود أعضاء منظمة ساعة الأرض السعودية الذين تواصلوا مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ووجهوا رسائل عديدة للمجتمع السعودي للمشاركة في هذا الحدث الهام، طيلة السنوات العشر الماضية.

وكانت أبرز الجهات المشاركة في الحدث، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وأمانات مناطق الرياض، والشرقية، والأحساء، والقصيم، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، وجدة، وبلديات عنيزة، والدوادمي، والأسياح، وأحد رفيدة، وثادق وطريف، والرويضة، وحريملاء ومليجة، واللهابه.

وأضاف: كما شاركت في الحدث الهيئة الملكية بالجبيل، والمجلس الصحي السعودي، وقناة عين التابعة لوزارة التعليم، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، ومستشفى القصيم الوطني، ومدرسة الخوارزمي بضباء، ونادي الجبيل التطوعي، وجمعية البر بأم الدوم.

وأضاف "العجلان": أن عدد المدن السعودية المشاركة هذا العام حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بمشاركة 23 مدينة مقارنة بمشاركة العام الماضي، والتي بلغت 19 مدينة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، إذ بلغ عددها هذا العام قرابة 15300 جهة مشاركة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، ولمزيد من المعلومات عن الحدث يمكن زيارة الموقع الرسمي لساعة الأرض السعودية على الرابط www.60ksa.org.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
06:56 PM

في ساعة الأرض.. 23 مدينة سعودية أطفأت الأنوار

بمشاركة 15 ألف جهة من القطاعين الحكومي والخاص

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عيسى الحربي - الرياض
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4,140

سجلت المملكة العربية السعودية السبت الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، مشاركتها الدولية في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، حيث شاركت 23 مدينة سعودية في الحدث.

جاء ذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية لمكتب ساعة الأرض السعودي، فيما أفاد رئيس مجلس إدارة منظمة ساعة الأرض السعودية، المدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية، المهندس عجلان العجلان، أن المدن السعودية التي شاركت رسميًا هذا العام هي: الرياض والدرعية والدمام والخبر والظهران وتبوك وجدة والأحساء والمدينة المنورة وجازان وثادق والجبيل الصناعية وعنيزة والدوادمي وحريملاء وبلجرشي والرويضة ومليجة والأسياح وطريف وأم الدوم وأحد رفيدة واللهابة.

ولفت إلى جهود أعضاء منظمة ساعة الأرض السعودية الذين تواصلوا مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ووجهوا رسائل عديدة للمجتمع السعودي للمشاركة في هذا الحدث الهام، طيلة السنوات العشر الماضية.

وكانت أبرز الجهات المشاركة في الحدث، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وأمانات مناطق الرياض، والشرقية، والأحساء، والقصيم، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، وجدة، وبلديات عنيزة، والدوادمي، والأسياح، وأحد رفيدة، وثادق وطريف، والرويضة، وحريملاء ومليجة، واللهابه.

وأضاف: كما شاركت في الحدث الهيئة الملكية بالجبيل، والمجلس الصحي السعودي، وقناة عين التابعة لوزارة التعليم، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، ومستشفى القصيم الوطني، ومدرسة الخوارزمي بضباء، ونادي الجبيل التطوعي، وجمعية البر بأم الدوم.

وأضاف "العجلان": أن عدد المدن السعودية المشاركة هذا العام حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بمشاركة 23 مدينة مقارنة بمشاركة العام الماضي، والتي بلغت 19 مدينة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، إذ بلغ عددها هذا العام قرابة 15300 جهة مشاركة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، ولمزيد من المعلومات عن الحدث يمكن زيارة الموقع الرسمي لساعة الأرض السعودية على الرابط www.60ksa.org.

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