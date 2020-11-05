الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

في إطار خطتها للحفاظ على الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير– مارس2021).

وصرح محافظ المؤسسة بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد 10 بواخر بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، يذكر أن المؤسسة سبق وأن تعاقدت هذا العام على استيراد كمية 2.2 مليون طن، منها كمية 64 ألف طن من الاستثمارات السعودية بالخارج، وكذلك شراء كمية بحدود 386 ألف طن من الإنتاج المحلي للمزارعين.