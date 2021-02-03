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بلدية بارق تغلق محلين احترازياً وتكثف جولاتها الرقابية

حررت 5 مخالفات وقائية

أسفرت جهود مراقبي صحة البيئة والأسواق، ببلدية محافظة بارق، عن تحرير خمس مخالفات وقائية وإغلاق محلين احترازيا، صباح اليوم.

جاء ذلك، خلال جولاتهم على المحلات التجارية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، تزامنا مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة.

شملت الجولة مراكز التسوق التجارية والمطاعم وقصور الأفراح والمحلات المهنية، وحذر المراقبون مسؤولي المحلات والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات أو التسجيل في تطبيق "توكلنا، وألزموهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.

وتستمر الجولات في الصباح والمساء، لمتابعة تطبيق الاحترازات وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتسجيل في تطبيق "توكلنا".

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بلدية بارق تغلق محلين احترازياً وتكثف جولاتها الرقابية
سبق

أسفرت جهود مراقبي صحة البيئة والأسواق، ببلدية محافظة بارق، عن تحرير خمس مخالفات وقائية وإغلاق محلين احترازيا، صباح اليوم.

جاء ذلك، خلال جولاتهم على المحلات التجارية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، تزامنا مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة.

شملت الجولة مراكز التسوق التجارية والمطاعم وقصور الأفراح والمحلات المهنية، وحذر المراقبون مسؤولي المحلات والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات أو التسجيل في تطبيق "توكلنا، وألزموهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.

وتستمر الجولات في الصباح والمساء، لمتابعة تطبيق الاحترازات وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتسجيل في تطبيق "توكلنا".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:04 PM

بلدية بارق تغلق محلين احترازياً وتكثف جولاتها الرقابية

حررت 5 مخالفات وقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أسفرت جهود مراقبي صحة البيئة والأسواق، ببلدية محافظة بارق، عن تحرير خمس مخالفات وقائية وإغلاق محلين احترازيا، صباح اليوم.

جاء ذلك، خلال جولاتهم على المحلات التجارية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، تزامنا مع التحذيرات الصحية من الموجة الثانية للجائحة.

شملت الجولة مراكز التسوق التجارية والمطاعم وقصور الأفراح والمحلات المهنية، وحذر المراقبون مسؤولي المحلات والمراكز من دخول المتسوقين دون كمامات أو التسجيل في تطبيق "توكلنا، وألزموهم بوضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.

وتستمر الجولات في الصباح والمساء، لمتابعة تطبيق الاحترازات وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتسجيل في تطبيق "توكلنا".

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