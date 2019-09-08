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شاهد.. "أمانة الطائف" تنفذ برنامجاً لمكافحة الحشرات في ٥٦ موقعاً رطباً

دراسة مُحكمة لرصد المواقع التي يكثر فيها نمو الآفات الضارة

شرعت أمانة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (الإدارة العامة للصحة العامة) في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية الحيوية بالمواقع الرطبة، وأماكن تجمع المياه داخل النطاق العمراني، حيث غطّت خطة العمل للمرحلة الماضية 56 موقعاً تم العمل فيها تباعاً.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها عملت على تنفيذ دراسة مُحكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها، ونفذت الأمانة برنامج المكافحة للآفات بطريقة حيوية احتواء الآفات التي تنمو في البيئات الرطبة، وذلك من خلال زرع كائنات تمثل اعداء طبيعيين للآفات، وتقوم بدورها بعمل المكافحة اللازمة.

ويحدّ هذا البرنامج من استخدام المبيدات الحشرية، وتحافظ على البيئة بما يضمن استدامة القضاء على الحشرات الضارة، مشيرة إلى ان المكافحة الحالية لا تلحق اَي ضرر بالإنسان وتعد من الطرق الحديثة للمكافحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "أمانة الطائف" تنفذ برنامجاً لمكافحة الحشرات في ٥٦ موقعاً رطباً
سبق

شرعت أمانة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (الإدارة العامة للصحة العامة) في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية الحيوية بالمواقع الرطبة، وأماكن تجمع المياه داخل النطاق العمراني، حيث غطّت خطة العمل للمرحلة الماضية 56 موقعاً تم العمل فيها تباعاً.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها عملت على تنفيذ دراسة مُحكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها، ونفذت الأمانة برنامج المكافحة للآفات بطريقة حيوية احتواء الآفات التي تنمو في البيئات الرطبة، وذلك من خلال زرع كائنات تمثل اعداء طبيعيين للآفات، وتقوم بدورها بعمل المكافحة اللازمة.

ويحدّ هذا البرنامج من استخدام المبيدات الحشرية، وتحافظ على البيئة بما يضمن استدامة القضاء على الحشرات الضارة، مشيرة إلى ان المكافحة الحالية لا تلحق اَي ضرر بالإنسان وتعد من الطرق الحديثة للمكافحة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
03:31 PM

شاهد.. "أمانة الطائف" تنفذ برنامجاً لمكافحة الحشرات في ٥٦ موقعاً رطباً

دراسة مُحكمة لرصد المواقع التي يكثر فيها نمو الآفات الضارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,695

شرعت أمانة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (الإدارة العامة للصحة العامة) في تنفيذ برنامج المكافحة الحشرية الحيوية بالمواقع الرطبة، وأماكن تجمع المياه داخل النطاق العمراني، حيث غطّت خطة العمل للمرحلة الماضية 56 موقعاً تم العمل فيها تباعاً.

وأوضحت وكالة الخدمات أنها عملت على تنفيذ دراسة مُحكمة لرصد المواقع التي تكثر فيها نمو الآفات الحشرية الضارة، ووضع آلية لمكافحتها والتعامل الفعال معها، ونفذت الأمانة برنامج المكافحة للآفات بطريقة حيوية احتواء الآفات التي تنمو في البيئات الرطبة، وذلك من خلال زرع كائنات تمثل اعداء طبيعيين للآفات، وتقوم بدورها بعمل المكافحة اللازمة.

ويحدّ هذا البرنامج من استخدام المبيدات الحشرية، وتحافظ على البيئة بما يضمن استدامة القضاء على الحشرات الضارة، مشيرة إلى ان المكافحة الحالية لا تلحق اَي ضرر بالإنسان وتعد من الطرق الحديثة للمكافحة.

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