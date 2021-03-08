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إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران

عبر تغريدتين بتويتر أكد أن أوهام خامنئي لن تتحقق بقوة الجيش السعودي

أكد الصحفي الإيراني محمد مجيدي الأحوازي أن الواجب على الأمة الوقوف مع السعودية أمام المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، مبيناً أن الوقوف يكون قولاً وفعلاً بالمقاطعة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها واجب على كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي، بالقول والفعل.

وأضاف "ويبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني.

وبين " الأحوازي " في تغريدة ثانية أن السعودية اليوم وجيشها الباسل تدافع عن جميع العرب ضد الخمينية التوسعية بالمنطقة العربية.

ولفت " الأحوازي " أن أوهام خامنئي لن تتحقق، وصقور السعودية تملأ السماء عزة وشموخاً.

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إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران
سبق

أكد الصحفي الإيراني محمد مجيدي الأحوازي أن الواجب على الأمة الوقوف مع السعودية أمام المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، مبيناً أن الوقوف يكون قولاً وفعلاً بالمقاطعة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها واجب على كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي، بالقول والفعل.

وأضاف "ويبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني.

وبين " الأحوازي " في تغريدة ثانية أن السعودية اليوم وجيشها الباسل تدافع عن جميع العرب ضد الخمينية التوسعية بالمنطقة العربية.

ولفت " الأحوازي " أن أوهام خامنئي لن تتحقق، وصقور السعودية تملأ السماء عزة وشموخاً.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:53 AM

إعلامي إيراني: واجب الأمة الوقوف مع المملكة قولاً وفعلاً بمقاطعة إيران

عبر تغريدتين بتويتر أكد أن أوهام خامنئي لن تتحقق بقوة الجيش السعودي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,865

أكد الصحفي الإيراني محمد مجيدي الأحوازي أن الواجب على الأمة الوقوف مع السعودية أمام المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، مبيناً أن الوقوف يكون قولاً وفعلاً بالمقاطعة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها واجب على كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي، بالقول والفعل.

وأضاف "ويبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني.

وبين " الأحوازي " في تغريدة ثانية أن السعودية اليوم وجيشها الباسل تدافع عن جميع العرب ضد الخمينية التوسعية بالمنطقة العربية.

ولفت " الأحوازي " أن أوهام خامنئي لن تتحقق، وصقور السعودية تملأ السماء عزة وشموخاً.

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