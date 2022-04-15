مصادر "سبق": المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان يوم الخميس 30 شعبان

أشارت إلى أن شهر رجب كان 30 يوماً

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان مساء الخميس بعد القادم، الموافق 30 شعبان بتوقيت أم القرى، الموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائي يوم الخميس 30 شعبان، بأنها سبق أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائي يوم الثلاثاء 29 رجب، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، مما يعني أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس بعد القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.