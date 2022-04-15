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مصادر "سبق": المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان يوم الخميس 30 شعبان

أشارت إلى أن شهر رجب كان 30 يوماً

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان مساء الخميس بعد القادم، الموافق 30 شعبان بتوقيت أم القرى، الموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائي يوم الخميس 30 شعبان، بأنها سبق أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائي يوم الثلاثاء 29 رجب، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، مما يعني أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس بعد القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.

المحكمة العليا هلال شهر رمضان

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مصادر "سبق": المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان يوم الخميس 30 شعبان
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان مساء الخميس بعد القادم، الموافق 30 شعبان بتوقيت أم القرى، الموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائي يوم الخميس 30 شعبان، بأنها سبق أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائي يوم الثلاثاء 29 رجب، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، مما يعني أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس بعد القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:53 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:42 PM

مصادر "سبق": المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان يوم الخميس 30 شعبان

أشارت إلى أن شهر رجب كان 30 يوماً

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فلاح الجوفان - شقراء
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18,740

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان مساء الخميس بعد القادم، الموافق 30 شعبان بتوقيت أم القرى، الموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائي يوم الخميس 30 شعبان، بأنها سبق أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائي يوم الثلاثاء 29 رجب، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، مما يعني أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس بعد القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.

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