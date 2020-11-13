النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيك" يطوّر مطعم المستقبل.. ويتصدّى لـ "كورونا"

عن طريق استحداث 8 مسارات للسيارات

انتهت شركة "البيك" للأنظمة الغذائية، من تصميم مطعم المستقبل، الذي يقوم على مبدأ يعد الأول من نوعه في العالم؛ يتمثل في توفير ثمانية مسارات للسيارات وخدمة ١٦ سيارة في آن واحد.

ويتضمن المشروع مسارات سيارات لخدمة "الطلب عن بُعد" من خلال تطبيق البيك، والخدمة الفورية عند الوصول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وراعى التصميم في مساراته الـثمانية توفير مسارات مخصّصة لشركات التوصيل المنزلي؛ لراحة سائقي هذه الشركات وخدمتهم بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن التصميم يتضمن تخصيص فريق عمل محترف يعمل على استقبال الطلبات عبر الأجهزة اللوحية المحمولة "تابلت" وتمريرها بشكل فوري إلى قسم التسليم دون اللجوء إلى أصوات المايكرفون المزعجة أثناء عملية الطلب.

وتم إلغاء فكرة شباك الخدمة المعهود، واستبدالها بأبواب يشرف عليها فريق متخصّص يقوم بإيصال الطلب إلى العميل بطريقة حضارية ومتميزة تحقّق أعلى درجات الجودة والأمان.

وتتضمن أهداف مطعم المستقبل؛ دعم الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها للتصدّي لفيروس "كورونا "ومنع انتشاره، من خلال استخدام التقنية المتقدمة لخدمة العملاء وتلبية طلباتهم خلال فترة زمنية قياسية والتأكيد على التباعد الاجتماعي.

شركة البيك للأنظمة الغذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيك" يطوّر مطعم المستقبل.. ويتصدّى لـ "كورونا"
سبق

انتهت شركة "البيك" للأنظمة الغذائية، من تصميم مطعم المستقبل، الذي يقوم على مبدأ يعد الأول من نوعه في العالم؛ يتمثل في توفير ثمانية مسارات للسيارات وخدمة ١٦ سيارة في آن واحد.

ويتضمن المشروع مسارات سيارات لخدمة "الطلب عن بُعد" من خلال تطبيق البيك، والخدمة الفورية عند الوصول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وراعى التصميم في مساراته الـثمانية توفير مسارات مخصّصة لشركات التوصيل المنزلي؛ لراحة سائقي هذه الشركات وخدمتهم بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن التصميم يتضمن تخصيص فريق عمل محترف يعمل على استقبال الطلبات عبر الأجهزة اللوحية المحمولة "تابلت" وتمريرها بشكل فوري إلى قسم التسليم دون اللجوء إلى أصوات المايكرفون المزعجة أثناء عملية الطلب.

وتم إلغاء فكرة شباك الخدمة المعهود، واستبدالها بأبواب يشرف عليها فريق متخصّص يقوم بإيصال الطلب إلى العميل بطريقة حضارية ومتميزة تحقّق أعلى درجات الجودة والأمان.

وتتضمن أهداف مطعم المستقبل؛ دعم الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها للتصدّي لفيروس "كورونا "ومنع انتشاره، من خلال استخدام التقنية المتقدمة لخدمة العملاء وتلبية طلباتهم خلال فترة زمنية قياسية والتأكيد على التباعد الاجتماعي.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:12 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:42 PM

"البيك" يطوّر مطعم المستقبل.. ويتصدّى لـ "كورونا"

عن طريق استحداث 8 مسارات للسيارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,834

انتهت شركة "البيك" للأنظمة الغذائية، من تصميم مطعم المستقبل، الذي يقوم على مبدأ يعد الأول من نوعه في العالم؛ يتمثل في توفير ثمانية مسارات للسيارات وخدمة ١٦ سيارة في آن واحد.

ويتضمن المشروع مسارات سيارات لخدمة "الطلب عن بُعد" من خلال تطبيق البيك، والخدمة الفورية عند الوصول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وراعى التصميم في مساراته الـثمانية توفير مسارات مخصّصة لشركات التوصيل المنزلي؛ لراحة سائقي هذه الشركات وخدمتهم بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن التصميم يتضمن تخصيص فريق عمل محترف يعمل على استقبال الطلبات عبر الأجهزة اللوحية المحمولة "تابلت" وتمريرها بشكل فوري إلى قسم التسليم دون اللجوء إلى أصوات المايكرفون المزعجة أثناء عملية الطلب.

وتم إلغاء فكرة شباك الخدمة المعهود، واستبدالها بأبواب يشرف عليها فريق متخصّص يقوم بإيصال الطلب إلى العميل بطريقة حضارية ومتميزة تحقّق أعلى درجات الجودة والأمان.

وتتضمن أهداف مطعم المستقبل؛ دعم الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها للتصدّي لفيروس "كورونا "ومنع انتشاره، من خلال استخدام التقنية المتقدمة لخدمة العملاء وتلبية طلباتهم خلال فترة زمنية قياسية والتأكيد على التباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,768
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,228

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة