"هيئة الليث" تُفعل حملة "الصلاة نور" في ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية

يشارك فيه أكثر من 41 نادياً رياضياً

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث، في ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية، تحت شعار "الليث تنطلق"، بمشاركة أكثر من 41 نادياً رياضياً من مختلف مناطق المملكة.

واشتملت المشاركة على إبراز الوسائل التوعوية، عبر معرض ثابت احتوى على رسائل توعوية عن حملة "الصلاة نور"، وتفعيل المصلى المتنقل.

وفي ذات السياق، حضر هذا التفاعل الكبير والأول من نوعه والمشترك بين الجهات كلٌ من محافظ الليث، عمران الزهراني، ورئيس هيئة محافظة الليث، الشيخ حسن البركاتي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بهذه المشاركة التي تحقق تطلعات مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أن هذه الفعاليات والبرامج تحظى بمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، واهتمام الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.