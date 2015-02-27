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جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي"

أكدت محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد

أعربت جمهورية جيبوتي عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية؛ مؤكدة في الوقت ذاته محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

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جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي"
سبق

أعربت جمهورية جيبوتي عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية؛ مؤكدة في الوقت ذاته محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:53 PM

جيبوتي تؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الأمريكي عن "جريمة خاشقجي"

أكدت محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت جمهورية جيبوتي عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية؛ مؤكدة في الوقت ذاته محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

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