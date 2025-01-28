المستشفى الجامعي بنجران ينهي معاناة مريض سمنة مفرطة

من خلال إجراء عملية تكميم معدة له بوساطة المنظار الجراحي

أنهى فريق قسم الجراحة بمستشفى جامعة نجران، معاناة مريض في العقد الثاني من عمره يزن أكثر من 200 كجم، وذلك من خلال إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي للمريض الذي كان يعاني السمنة المفرطة وصعوبة في المشي والحركة وممارسة حياته اليومية.

وقال رئيس الفريق الطبي، استشاري جراحة السمنة المفرطة والمناظير المتقدمة بالمستشفى الجامعي، الدكتور سعيد بن علي السريعي: الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل المخبرية والأشعة اللازمة التي أجريت للمريض، أكدت أنه يعاني سمنة مفرطة، حيث بلغ مؤشر السمنة لديه (75)؛ ما تسبّب في إصابته بمشكلات صحية متعددة؛ مهددة للحياة.

وأضاف: تمّ وضع خطة علاجية مكثّفة استمرت أسابيع عدة قبل إجراء العملية، بدأت بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي والتهيئة النفسية، وتجهيز المريض بشكلٍ جيد قبل البدء بعملية التكميم.

وأكّد الدكتور "السريعي"؛ أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين من العملية، بعد استقرار حالته، وهو بصحة جيدة.